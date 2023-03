Це може свідчити про те, що майбутня гра Massive Entertainment та Ubisoft наразі досягає свого цільового вікна випуску, враховуючи те, що розширені замовлення, очевидно, незабаром будуть опубліковані.

Скриншоти геймплею Avatar: Frontiers of Pandora

Анонсована ще у 2017 році, наступна пригодницька гра з відкритим світом від розробників Far Cry 3 і франшизи The Division спочатку мала вийти разом із Avatar: The Way of Water – другою частиною науково-фантастичної серії Джеймса Кемерона, прем'єра якої відбулася в грудні 2022 року.

Однак Ubisoft відклала Avatar: Frontiers of Pandora минулого літа. Цей крок не супроводжувався новою датою випуску чи конкретним обґрунтуванням відстрочки, окрім розпливчастого пояснення про те, що проєкт просто не зможе вкластися в попередній термін.

Тепер один з геймерів знайшов кілька скриншотів ігрового процесу з Avatar: Frontiers of Pandora. На одному з цих кадрів зображена перестрілка від першої особи між керованим гравцем Na'vi та Mitsubishi MK-6 Amplified Mobility Platform.

Другий знайдений кадр із гри, здається, взяли із кат-сцени. Він зображує Na'vi на гірському банші. Окрім обіцянки про подальший витік відео геймплею, розробник даних також повідомив, що Avatar: Frontiers of Pandora, схоже, буде відтворюватися повністю від першої особи.