Учора ввечері компанія Ubisoft провела закриту конференцію для своїх інвесторів, яка була присвячена обговоренню нового квартального звіту. У межах цієї події її представники згадали про останні результати, а також розповіли про плани на майбутнє.

Останні результати

Згідно з офіційними даними, за третій квартал нинішнього фінансового періоду (квітень – грудень 2021 року) дохід Ubisoft впав одразу на 17%. А загалом за цей час її прибуток склав 746 мільйонів євро. Цікаво, що понад третину своїх доходів ця компанія отримує з мікротранзакцій та продажу DLC.

Також відомо, що Assassin's Creed Valhalla стала першою грою в цій серії, яка змогла заробити понад мільярд доларів. А от про доходи інших своїх проєктів керівництво компанії не згадало. У відкритому доступі є лише інформація про те, що в Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 та Riders Republic геймери проводять більше часу, ніж в попередніх частинах.

Згадали представники цієї компанії й про серію Rainbow Six. Згідно з новою інформацією, в Siege вже зіграло понад 80 мільйонів унікальних гравців, а в Extraction, яка вийшла місяць тому – 5 мільйонів.

Плани на майбутнє

У фінансовому звіті Ubisoft також є інформація про її плани на наступний фінансовий рік. Згідно з цими даними, до квітня 2023 року вона точно планує випустити Skull & Bones, Avatar: Frontiers of Pandora та Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Також її представники зазначили, що будуть виходити й інші ігри, щоправда, конкретизувати вони не стали.

Цікаво, що цього разу останні чомусь взагалі не згадали про ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, який мав вийти ще в січні 2021 року. Також додамо, що у свіжому звіті немає жодної інформації про Assassin's Creed Rift і Beyond Good & Evil 2. Проте вони згадали про нещодавно анонсований ремейк Splinter Cell. Згідно з новою інформацією, його розробка вже перебуває в активній фазі.

Представники керівництва Ubisoft також розповіли, що компанія планує зберегти свою незалежність та працювати самостійно. Щоправда, одночасно з цим вони відзначили, що готові розглядати й варіанти з її продажем.

