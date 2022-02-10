Усі шанувальники серії Assassin's Creed знають, що наступним масштабним проєктом в її межах має стати гра-сервіс з назвою Infinity. Інформації про цей проєкт наразі майже немає, а тому навряд чи варто розраховувати на його реліз найближчим часом.

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Новий проєкт в серії Assassin's Creed

Щоправда, згідно з інформацією одразу кількох журналістів, Ubisoft планує випустити ще одну відеогру в межах цієї франшизи. Представники Bloomberg відзначили, що керівництво компанії незадоволене нинішнім розкладом релізів. А тому його члени вирішили перетворити масштабне доповнення для Valhalla на невелику самостійну відеогру.

Згідно з даними Bloomberg, проєкт з кодовою назвою Rift може вийти вже наприкінці 2022 чи на початку 2023 року. Журналісти зазначають, що в цій відеогрі не буде величезного відкритого світу, а акцент зроблять на стелс. Також вони розповіли, що майбутня гра буде присвячена пригодам сирійського асасина, якого звати Басим ібн Ісхак.

Відзначимо, що журналісти порталу Eurogamer вже підтвердили таку інформацію. Також вони додали, що події відеогри мають розгорнутися в місті Багдад.

Проблеми Ubisoft

Додамо, що представники Bloomberg згадали й про інші проєкти компанії Ubisoft. Вони відзначили, що в останньої виникло чимало проблем з розробкою масштабних тайтлів. Наприклад, багатостраждальна Beyond Good & Evil 2 ще досі перебуває на стадії препродакшена, Skull & Bones вже неодноразово відкладали через зміну концепції, а дату релізу ремейку Prince of Persia змістили на невизначений термін.

На думку журналістів, саме тому керівництво Ubisoft почало все частіше давати "зелене світло" не дуже масштабним проєктам. До таких відеоігор представники Bloomberg віднесли Immortals Fenyx Rising, Rainbow Six Extraction та вищезгаданий проєкт із серії Assassin's Creed.

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