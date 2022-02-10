Все поклонники серии Assassin's Creed знают, что следующим масштабным проектом в ее рамках должна стать игра-сервис с названием Infinity. Информации об этом проекте почти нет, а потому вряд ли стоит рассчитывать на его релиз в ближайшее время.

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Новый проект в серии Assassin's Creed

Правда, согласно информации сразу нескольких журналистов, Ubisoft планирует выпустить еще одну видеоигру в рамках этой франшизы. Представители Bloomberg отметили, что руководство компании недовольно нынешним расписанием релизов. Поэтому его члены решили превратить масштабное дополнение для Valhalla в небольшую самостоятельную видеоигру.

Согласно данным Bloomberg, проект с кодовым названием Rift может выйти уже в конце 2022 или начале 2023 года. Журналисты отмечают, что в этой видеоигре не будет огромного открытого мира, а акцент сделают на стелс. Также они рассказали, что будущая игра будет посвящена приключениям сирийского ассасина, которого зовут Басим ибн Исхак.

Отметим, что журналисты портала Eurogamer уже подтвердили такую информацию. Также они добавили, что события видеоигры должны развернуться в городе Багдад.

Проблемы Ubisoft

Добавим, что представители Bloomberg упомянули и о других проектах компании Ubisoft. Они отметили, что у последней возникло немало проблем с разработкой масштабных тайтлов. Например, многострадальная Beyond Good & Evil 2 до сих пор находится на стадии препродакшена, Skull & Bones уже неоднократно откладывали из-за смены концепции, а дату релиза ремейка Prince of Persia сместили на неопределенный срок.

По мнению журналистов, именно поэтому руководство Ubisoft стало все чаще давать "зеленый свет" не очень масштабным проектам. К таким видеоиграм представители Bloomberg отнесли Immortals Fenyx Rising, Rainbow Six Extraction и вышеупомянутый проект из серии Assassin's Creed.

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