Avatar, Skull & Bones та Splinter Cell: найцікавіше з квартального звіту Ubisoft

Компанія Ubisoft опублікувала фінансовий звіт і поспілкувалася з інвесторами. Вона розповіла про свої останні результати та згадала про ігри, які мають вийти найближчим часом.

Учора ввечері компанія Ubisoft провела закриту конференцію для своїх інвесторів, яка була присвячена обговоренню нового квартального звіту. У межах цієї події її представники згадали про останні результати, а також розповіли про плани на майбутнє.

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Останні результати

Згідно з офіційними даними, за третій квартал нинішнього фінансового періоду (квітень – грудень 2021 року) дохід Ubisoft впав одразу на 17%. А загалом за цей час її прибуток склав 746 мільйонів євро. Цікаво, що понад третину своїх доходів ця компанія отримує з мікротранзакцій та продажу DLC.

Також відомо, що Assassin's Creed Valhalla стала першою грою в цій серії, яка змогла заробити понад мільярд доларів. А от про доходи інших своїх проєктів керівництво компанії не згадало. У відкритому доступі є лише інформація про те, що в Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 та Riders Republic геймери проводять більше часу, ніж в попередніх частинах.

Згадали представники цієї компанії й про серію Rainbow Six. Згідно з новою інформацією, в Siege вже зіграло понад 80 мільйонів унікальних гравців, а в Extraction, яка вийшла місяць тому – 5 мільйонів.

Відеогра Rainbow Six Extraction / Фото з крамниці Ubisoft Store

Плани на майбутнє

У фінансовому звіті Ubisoft також є інформація про її плани на наступний фінансовий рік. Згідно з цими даними, до квітня 2023 року вона точно планує випустити Skull & Bones, Avatar: Frontiers of Pandora та Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Також її представники зазначили, що будуть виходити й інші ігри, щоправда, конкретизувати вони не стали.

Цікаво, що цього разу останні чомусь взагалі не згадали про ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, який мав вийти ще в січні 2021 року. Також додамо, що у свіжому звіті немає жодної інформації про Assassin's Creed Rift і Beyond Good & Evil 2. Проте вони згадали про нещодавно анонсований ремейк Splinter Cell. Згідно з новою інформацією, його розробка вже перебуває в активній фазі.

Представники керівництва Ubisoft також розповіли, що компанія планує зберегти свою незалежність та працювати самостійно. Щоправда, одночасно з цим вони відзначили, що готові розглядати й варіанти з її продажем.

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