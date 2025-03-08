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games Новини У Avowed знайшли "великодку", яка висміює один з найвідоміших мемів Skyrim
8 березня, 16:27
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У Avowed знайшли "великодку", яка висміює один з найвідоміших мемів Skyrim

Максим Задворський
Основні тези
  • У грі Avowed розробники висміяли відомий мем зі Skyrim, додавши "великодку", що стосується напарниці Лідії.
  • В Avowed є артефакт "The Packmule's Burden", який натякає на фразу Лідії "I am sworn to carry your burdens", що забезпечила їй статус мему.

Граючи в Avowed – нову RPG від Obsidian Entertainment, геймер виявив, що розробники поглузували над відомим мемом зі Skyrim, додавши в проєкт цікаву великодку.

Задовго до релізу Avowed почали називати "наступницею Skyrim" і, схоже, що після цього розробники з Obsidian не втрималися та по-доброму пожартували над культовим проєктом Bethesda у власній грі, повідомляє 24 Канал.

До теми Avowed має секретну кінцівку, яку розблокували лише 0,2% гравців зі Steam

Дотепний кпин системі напарників зі Skyrim

У Avowed знайшли "великодку", яка висміює Лідію – ймовірно, найвідомішу з можливих "напарників" Довакіна у TES V: Skyrim.

Свою "славу" ця NPC заслужила тим, що в Bethesda запрограмували її так, що вона занадто часто вимовляє фразу: "I am sworn to carry your burdens" (Я присягнулася нести ваші тягарі, – ред.).

Ця цитата, а також загальна незграбність Лідії, яка вельми любить підставити гравця під час стелсу чи застрягнути у дверному проході, забезпечили їй місце серед найпопулярніших мемів Skyrim.

Творці Avowed висміяли ситуацію, додавши в гру корисний артефакт – перстень, який додає власнику 25 кілограмів до максимальної ваги інвентарю.

Унікальний предмет має назву "The Packmule's Burden", а його опис розповідає історію лицарки, чий сквайр "присягнувся нести тягарі" своєї господарки, що не може бути простим збігом.

Please tell me I’m not the only one who found this ring
byu/abmition-unbound inavowed

Такий дотепний "випад" в сторону Skyrim неабияк повеселив геймерів та зайвий раз підкреслив майстерність Obsidian.