Задовго до релізу Avowed почали називати "наступницею Skyrim" і, схоже, що після цього розробники з Obsidian не втрималися та по-доброму пожартували над культовим проєктом Bethesda у власній грі, повідомляє 24 Канал.

Дотепний кпин системі напарників зі Skyrim

У Avowed знайшли "великодку", яка висміює Лідію – ймовірно, найвідомішу з можливих "напарників" Довакіна у TES V: Skyrim.

Свою "славу" ця NPC заслужила тим, що в Bethesda запрограмували її так, що вона занадто часто вимовляє фразу: "I am sworn to carry your burdens" (Я присягнулася нести ваші тягарі, – ред.).

Ця цитата, а також загальна незграбність Лідії, яка вельми любить підставити гравця під час стелсу чи застрягнути у дверному проході, забезпечили їй місце серед найпопулярніших мемів Skyrim.

Творці Avowed висміяли ситуацію, додавши в гру корисний артефакт – перстень, який додає власнику 25 кілограмів до максимальної ваги інвентарю.

Унікальний предмет має назву "The Packmule's Burden", а його опис розповідає історію лицарки, чий сквайр "присягнувся нести тягарі" своєї господарки, що не може бути простим збігом.

Такий дотепний "випад" в сторону Skyrim неабияк повеселив геймерів та зайвий раз підкреслив майстерність Obsidian.