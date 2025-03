Задолго до релиза Avowed начали называть "преемницей Skyrim" и, похоже, что после этого разработчики из Obsidian не удержались и по-доброму пошутили над культовым проектом Bethesda в собственной игре, сообщает 24 Канал.

Остроумный укор системе напарников из Skyrim

В Avowed нашли "пасхалку", которая высмеивает Лидию – вероятно, самую известную из возможных "напарников" Довакина в TES V: Skyrim.

Свою "славу" эта NPC заслужила тем, что в Bethesda запрограммировали ее так, что она слишком часто произносит фразу: "I am sworn to carry your burdens" (Я поклялась нести ваши тяготы, – ред.).

Эта цитата, а также общая неуклюжесть Лидии, которая весьма любит подставить игрока во время стелса или застрять в дверном проходе, обеспечили ей место среди самых популярных мемов Skyrim.

Создатели Avowed высмеяли ситуацию, добавив в игру полезный артефакт – перстень, который добавляет владельцу 25 килограммов к максимальному весу инвентаря.

Уникальный предмет имеет название "The Packmule's Burden", а его описание рассказывает историю женщины-рыцаря, чей сквайр "поклялся нести бремя" своей хозяйки, что не может быть простым совпадением.

Такой остроумный "выпад" в сторону Skyrim изрядно повеселил геймеров и лишний раз подчеркнул мастерство Obsidian.