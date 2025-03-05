Со времени релиза Avowed прошло более 2 недель, а значит немало геймеров уже прошли игру, информирует 24 Канал.

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Редкая концовка

Это позволяет оценить "редкость" достижений в игре на ПК с помощью официальной информации от Steam.

В частности, сразу бросается в глаза то, что одной из самых редких "ачивок" стало достижение финала с красноречивым названием – Tyranny.

Ее в Steam получили лишь 0.2% игроков.

Самые редкие достижения Avowed в Steam / Фото со Steam

Хотя точно неизвестно сколько всего копий игры было приобретено именно пользователями платформы Valve, портал SteamDB указывает, что их количество равно примерно 200 тысячам экземпляров.

Эти данные позволяют предположить, что именно "Тирания" является самым редким финалом игры и на других платформах.

В чем же суть этой концовки? Не будем рассказывать как именно ее получить, чтобы удержаться от спойлеров, но расскажем, что в результате своих действий и выборов протагонист присоединяется к ордену инквизиторов Steel Garrote и становится их паладином.

Понятно почему финал настолько непопулярным среди геймеров, ведь "Стальная Гаррота" – удивительно жестокая организация и все компаньоны главного героя покинут его, если он решит вступить в ее ряды.