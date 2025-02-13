На агрегаторе Metacritic игра получила среднюю оценку 79% на ПК и 80% на Xbox, основываясь на более 100 рецензиях. На OpenCritic показатель составил 81% из 93 обзоров, причем 84% критиков рекомендуют игру, сообщает 24 Канал.

Читайте на сайте PlayStation проведет специальную презентацию Death Stranding 2: On The Beach

Таким образом, Avowed уступает предыдущему ролевому проекту Obsidian – The Outer Worlds (82–85%) 2019 года, а также обеим частям Pillars of Eternity (89% и 88%), во вселенной которых и разворачиваются события новой игры.

Мир и детали игры

Обозреватели отметили большой объем контента, насыщенный секретами мир и увлекательный процесс его исследования, динамичную боевую систему, нелинейные диалоги, приятный визуальный стиль и художественное оформление.

В то же время к недостаткам причислили "неодушевленный" мир, затянутую прокачку персонажа, примитивные побочные квесты, слабое разнообразие врагов, отсутствие по-настоящему новых идей и длительные загрузки на ПК и Xbox.

Критики сошлись во мнении, что Avowed не станет знаковой игрой жанра на уровне The Elder Scrolls V: Skyrim или культовой классикой вроде Fallout: New Vegas, но все же может предложить 30–50 часов приятного погружения в фэнтезийный мир.

Смотрите также Стало известно, почему культовый эксклюзив PlayStation 4 не получил продолжение

Avowed выйдет 18 февраля на ПК (Steam, Microsoft Store, Battle.net), Xbox Series X и S, а также будет доступна по подписке Game Pass. В то же время игроки, оформившие предзаказ премиальной версии, получили доступ к игре уже 13 февраля.