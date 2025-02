Разработчики Death Stranding 2: On The Beach примут участие в специальном мероприятии PlayStation Presents Death Stranding 2: On the Beach Special Panel, которое состоится 10 марта в 00:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

А тем временем Sony анонсировала большую презентацию State of Play: когда и где смотреть

Главный гость события – основатель Kojima Productions Хидео Коджима, который поделится новыми подробностями об игре. Трансляция будет доступна в режиме онлайн.

В пресс-релизе, посвященном презентации Death Stranding 2: On The Beach на SXSW 2025, также подтвердили, что игра все еще запланирована к выходу в 2025 году как эксклюзив для PS5.



SXSW 2025 / Фото Kojima Productions

Ранее сообщалось, что дату релиза объявят именно в 2025 году, и SXSW 2025 или ближайший выпуск State of Play могут стать площадками для этой новости.

Новая State of Play состоится в ночь с 12 на 13 февраля (начало в 00:00 по киевскому времени) и продлится 40 минут, в течение которых будут представлены новости об играх для PS5.