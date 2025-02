Презентация состоится 13 февраля в 00:00 по киевскому времени. Стрим можно будет посмотреть на YouTube и Twitch, сообщает 24 Канал. Sony обещает продемонстрировать "творческую и уникальную подборку увлекательных игр" для PS5 от студий со всего мира.

Что могут показать на презентации

Sony не раскрывает конкретный список проектов, которые представят во время State of Play, но утечки перед анонсом намекают на несколько возможных премьер. Ожидается, что на мероприятии объявят даты выхода:

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – по слухам, релиз состоится 28 августа ;

– по слухам, релиз состоится ; Hell is Us – вероятная дата выхода 4 сентября.

Также Хидео Коджима, основатель Kojima Productions, недавно намекнул на появление нового трейлера одного из своих будущих проектов. Возможно, это будет Death Stranding 2: On The Beach.

Кроме этого, в 2025 году Sony планирует выпустить Ghost of Yotei от Sucker Punch Productions. Также в списке возможных релизов на PS5 весной – Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames и Forza Horizon 5 от Playground Games.

Смотреть презентацию State Of Play: