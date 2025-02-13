На агрегаторі Metacritic гра отримала середню оцінку 79% на ПК та 80% на Xbox, базуючись на понад 100 рецензіях. На OpenCritic показник склав 81% із 93 оглядів, причому 84% критиків рекомендують гру, повідомляє 24 Канал.

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Таким чином, Avowed поступається попередньому рольовому проєкту Obsidian – The Outer Worlds (82–85%) 2019 року, а також обом частинам Pillars of Eternity (89% та 88%), у всесвіті яких і розгортаються події нової гри.

Світ та деталі гри

Оглядачі відзначили великий обсяг контенту, насичений секретами світ та захопливий процес його дослідження, динамічну бойову систему, нелінійні діалоги, приємний візуальний стиль і художнє оформлення.

Водночас до недоліків зарахували "неживий" світ, затягнуту прокачку персонажа, примітивні побічні квести, слабку різноманітність ворогів, відсутність по-справжньому нових ідей та тривалі завантаження на ПК та Xbox.

Критики зійшлися на думці, що Avowed не стане знаковою грою жанру на рівні The Elder Scrolls V: Skyrim або культовою класикою на кшталт Fallout: New Vegas, але все ж може запропонувати 30–50 годин приємного занурення у фентезійний світ.

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Avowed вийде 18 лютого на ПК (Steam, Microsoft Store, Battle.net), Xbox Series X і S, а також буде доступна за підпискою Game Pass. Водночас гравці, які оформили попереднє замовлення преміальної версії, отримали доступ до гри вже 13 лютого.