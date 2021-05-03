Слово – не горобець: розробники DOOM Eternal не дотримали обіцянки та додали у гру платні скіни

У відеогрі DOOM Eternal кілька днів тому з'явилися платні набори косметичних предметів. Хоча розробники раніше відзначали, що подібних речей не буде у їхній грі.

Відеогра DOOM Eternal вийшла у березні 2020 року на всі основні платформи. Гра отримала схвальні відгуки від критиків та має попит серед звичайних гравців й зараз. Розробником цієї відеогри виступила компанії id Software, а творчим керівником проєкту був Хьюго Мартін. Саме його фразу зараз активно згадують всі шанувальники цієї серії.

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У січні 2020 року Хього відзначив наступне:

DOOM Eternal – це відеогра за 60 доларів, а не умовно-безплатна чи мобільна гра. Ми даємо вам повноцінний досвід без внутрішньоігрової крамниці, тобто саме те, що ви від нас чекаєте. Ви можете розблокувати скіни, якщо для вас це важливо, чи можете повністю їх ігнорувати. Все це безплатно.

Щоправда, здається, плани компанії id Software кардинально змінилися за останній рік, бо у грі вже з'явилися платні набори косметики. Одразу важливо зазначити, що ці скіни можна було отримати й раніше, але безплатно. Перший називається "Єдинорок" та продається у крамниці Steam за 159 гривень (10 предметів). Його можна було отримати безплатно під час спеціальної акційної події на Twitch. Другий коштує 299 гривень та називається "Перша серія" (12 предметів). Цей набір видавався за виконання різноманітних завдань у грі під час першого сезону.

Набір "Єдинорок" / Фото крамниця Steam

Набір "Перша серія" / Фото крамниця Steam

Зрозуміло, що шанувальники серії одразу ж згадали про слова Хьюго Мартіна, але він чи інші представники компанії id Software поки ніяк цю ситуацію не коментують. Також деякі фанати розчаровані, бо розробники навіть не створили нові та унікальні набори, а просто почали продавати старі.

Напевно, подібні комплекти вирішили продавати для геймерів, які пропустили відповідні тематичні подій та не змогли отримати ці скіни вчасно. Наостанок варто відзначити, що з самими наборами виникли також певні проблеми (помінялися місцями), тому поки краще утриматися від подібного придбання.