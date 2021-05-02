Слід розпочати з того, що зараз "пасхалки" ("easter eggs") є широко використовуваними в сучасній попкультурі: фільми, ігри, серіали та навіть професійне програмне забезпечення подекуди містять в собі ці секретики, проте їх "батьківщиною" є саме світ відеоігор. Що ж таке ці "пасхалки" та звідки вони взагалі з'явилися?

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Що таке "пасхалка"?

Пасхалка (пасхальне яйце, easter egg) – різновид своєрідного "секрету", який навмисно залишається розробниками в проєкті. Головна відмінність "пасхалки" від інших секретів полягає в тому, що частіше за все вона виглядає неправдоподібно і неприродно у світі гри та зазвичай слугує своєрідним посиланням до інших подій, програм, ігор, творів і тому подібного.

У відеоіграх для виявлення "пасхалки" часто потрібно виконати певну послідовність дій, наприклад: ввести код, знайти якийсь сховок, зруйнувати об'єкти чи таке інше.

Яким було перше "easter egg" в історії?

Раніше вважалося, що найперше "пасхальне яйце" в історії ігор, було заховано в грі Adventure (1979 року) для ігрової консолі Atari. Один з програмістів проєкту – Уоррен Робінетт був невдоволений політикою компанії, а конкретніше тим, що в той час в Atari не було заведено вказувати в програмах імена авторів.

Не довго думаючи, Уоррен заховав згадку про себе всередині гри, створивши секретну кімнату зі своїм ім'ям, такий собі електронний підпис. Для того, щоб потрапити до цієї кімнати потрібно було знайти мікроскопічний предмет "Gray dot" (розміром 1х1 піксель) і пронести його крізь стіну на одному з рівнів.

"Created by Warren Robinett" / зображення kautzner-computer-museum

У 1980–му році після виходу гри та виявлення такого креативу від Робінетта, керівництво Atari хотіло видалити повідомлення та навіть перевипустити гру, проте після фінансових підрахунків, виявилось, що це буде занадто дорого.

До того ж схоже було на те, що гравцям сподобалась ця незвична механіка і тоді Стів Райт, що тоді був директором з розробки програмного забезпечення, не покарав працівника, а навпаки переконав компанію використовувати цей метод у всіх своїх іграх. Наявність таких прихованих "секретів" і бажання розкрити їх раніше за інших, сильно підігрівали інтерес геймерів до продукції Atari, а згодом і інші розробники почали переймати цей досвід.

Попри те, що саме Atari стали популяризаторами "пасхалок" існують й більш давні ігри у яких використовувалась подібна механіка. На цей день, вважається, що перше пасхальне яйце було створено Роном Міллером в його аркадній грі "Starship 1", випущеній в липні 1977 року. Певна комбінація натискання кнопок виводила на екран ігрового автомата слова "HI RON!" ("Привіт, Рон!") та надавала доступ до десяти додаткових рівнів.

Ігровий автомат "Starship 1" / зображення 3djuegos

Звідки назва?

Назва ж походить від популярної в США та колишніх британських колоніях сімейної традиції "пошуку пасхальних яєць" (egg hunt) – забави, яка влаштовується напередодні Великодня. ЇЇ учасники, за допомогою підказок, мусять знайти якомога більше захованих яєць у визначеній місцевості.

Вперше такий термін щодо ігрових секретів використали якраз після витівки Уоррена Робінетта у 1980–ому році, порівнюючи полювання гравців за "Gray dot" з пошуками яєць під час великодніх свят.

"Egg hunt" у Х'юстоні / зображення 365thingsinhouston

Для чого це потрібно?

Те, що зародилося як своєрідний бунт проти системи, стало, без перебільшень, спадком світової культури. Дехто використовує "пасхалки" у своїх проєктах просто як спосіб пожартувати, дехто таким чином залишає своєрідний електронний підпис, а інші просто хочуть звести з розуму гравців, щоб ті шукали секрети роками. Одне відомо точно – геймерам безумовно до вподоби "пасхалки".

Приклади "пасхалок":