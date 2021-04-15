Користувач платформи Reddit знайшов кумедну та оригінальну пасхалку у відеогрі Cyberpunk 2077. Він опублікував фото, на якому можна побачити стіну та кілька тематичних написів.

Реліз Cyberpunk 2077 важко назвати не провальним, а розкритикували цю відеогру вже майже всі. Щоправда, навіть у такій ситуації є ентузіасти, які проводять час у цій грі та знаходять різноманітний цікавий контент.

До теми Міф спростовано: у Cyberpunk 2077 знайшли оригінальну пасхалку на "Руйнівників міфів" – фото

Напевно, всі геймери знають, що у Cyberpunk 2077 просто неймовірна кількість пасхалок, а гравці навряд чи відшукали вже всі. Сьогоднішній герой із нікнеймом thesailorscout також знайшов кумедну пасхалку та поділився відповідним записом на Reddit. Його пост сподобався користувачам цієї платформи, а також дуже швидко зібрав 11 тисяч вподобань та понад 300 коментарів. Виявилося, що чимала кількість гравців не зустрічалася з цією пасхалкою на фільми про пригоди Гаррі Поттера та його друзів.

Користувач thesailorscout опублікував фото, на якому можна побачити стіну та кілька цікавих написів. На одному з них вказано, що це "Платформа 69 ¾", щоправда, число "6" навмисно зафарбовано у чорний колір. Напевно, це зроблено для того, щоб цю пасхалку легше було впізнати. Хоча навіть номер цієї платформи можна назвати своєрідною пасхалкою, яку мають зрозуміти дорослі читачі. Також є напис "Вдар сюди" та руки, які вказують на місце, де можна помітити сліди від крові.

Це цілком очевидна пасхалка на відому платформу 9 ¾ із серії фільмів "Гаррі Поттер". Нагадаємо, що герої цих стрічок розбігалися та "врізалися" у цегляну стіну-портал. На іншій стороні знаходилася зачарована платформа з якої відходить Гоґвортський експрес. Щоправда, здається, місцевий Гаррі Поттер так і не потрапив у Ґогвортс чи його аналог з Cyberpunk 2077.

Також користувач розповів, що деякий час вирішив поспостерігати за цією локацією. Виявилося, що жителі Найт-Сіті біжать до цієї стіни, але в останній момент зупиняються та йдуть займатися своїми справами. Напевно, саме так розробники й планували, хоча у Cyberpunk 2077 можливо все. Наостанок варто відзначити, що цю стіну можна знайти у Велспрингз, навпроти терміналу із назвою "Помпова станція".

Пасхалка на серію фільмів "Гаррі Поттер" / Фото Reddit thesailorscout

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