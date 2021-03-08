Шанувальник відшукав у Cyberpunk 2077 креативну пасхалку на телешоу "Руйнівники міфів". Найцікавіше, що це навіть пасхалка у пасхалці, бо у цій історії фігурує й Індіана Джонс.

Розробники з CD Projekt RED залишили чималу кількість пасхалок у відеогрі Cyberpunk 2077. Напевно, геймери навіть не змогли відшукати поки всі, хоча дуже цікавих вистачало. Наприклад, гравців вже знаходили у грі Ілона Маска та Хідео Коджіму, а також цікаві відсилки до серії The Witcher.

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Користувач із нікнеймом Beerbrewing поділився цікавою пасхалкою на всесвітньо відомій платформі Reddit. Він знайшов оригінальну відсилку одразу на дві відомі франшизи, а геймерам дуже сподобалася його знахідка: понад 11 тисяч вподобань та майже 200 коментарів.

Геймер побував на сміттєзвалищі Ранчо Коронадо й саме там побачив цікаву пасхалку. На звалищі він знайшов декілька викинутих холодильників, а всередині одного – тіло чоловіка на ім'я Стівен Харт. Також Beerbrewing знайшов записи, які майже все пояснюють.

Виявляється, що чоловік був ведучим телешоу, у якому перевірялися різні міфи. В останньому епізоді такого шоу автори вирішили перевірити історію із фільму "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа", у якому головний герой ховався у холодильнику від ядерного вибуху. Професору Джонсу такий трюк врятував життя у фільмі, але історія Стівена завершилася не так гарно. Здається, експеримент все ж таки не вдався, а холодильник після цього опинився на місцевому сміттєзвалищі.

Також користувачі стверджують, що це пасхалка конкретно на Адама Севіджа. Геймери впевнені, що це його шляпа у відеогрі, хоча варто зазначити, що й в Індіани була схожа. Точно відомо лише одне, що це креативна пасхалка одразу на дві дуже популярні франшизи.

Вигляд сміттєзвалища та пасхалки здалеку / Фото Reddit Beerbrewing

Шляпа Стівена Харта / Фото Reddit Beerbrewing

Пасхалка на культові франшизи / Фото Reddit Beerbrewing