Поклонник нашел в Cyberpunk 2077 креативную пасхалку на телешоу "Разрушители легенд". Самое интересное, что это даже пасхалка в пасхалке, потому что в этой истории фигурирует и Индиана Джонс.

Разработчики из CD Projekt RED оставили немалое количество пасхалок в видеоигре Cyberpunk 2077. Наверное, геймеры даже не смогли отыскать пока все, хотя очень интересных хватало. Например, игроки уже находили в игре Илона Маска и Хидэо Кодзиму, а также интересные отсылки к серии The Witcher.

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Пользователь с никнеймом Beerbrewing поделился интересной пасхалкой на всемирно известной платформе Reddit. Он нашел оригинальную отсылку сразу на две известные франшизы, а геймерам очень понравилась его находка: более 11 тысяч лайков и почти 200 комментариев.

Геймер побывал на свалке Ранчо Коронадо и именно там увидел интересную пасхалку. На свалке он нашел несколько выброшенных холодильников, а внутри одного – тело человека по имени Стивен Харт. Также Beerbrewing нашел записи, которые почти все объясняют.

Оказывается, что человек был ведущим телешоу, в котором проверялись различные мифы. В последнем эпизоде такого шоу авторы решили проверить историю из фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", в котором главный герой прятался в холодильнике от ядерного взрыва. Профессору Джонсу такой трюк спас жизнь в фильме, но история Стивена завершилась не так хорошо. Кажется, эксперимент все же не удался, а холодильник после этого оказался на местной свалке.

Также пользователи утверждают, что это пасхалка именно на Адама Сэвиджа. Геймеры уверены, что это его шляпа в видеоигре, хотя стоит отметить, что и в Индианы была похожа. Точно известно лишь одно, что это креативная пасхалка сразу на две очень популярные франшизы.

Вид свалки и пасхалка издалека / Фото Reddit Beerbrewing

Шляпа Стивена Харта / Фото Reddit Beerbrewing

Пасхалка на культовые франшизы / Фото Reddit Beerbrewing