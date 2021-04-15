Пользователь платформы Reddit нашел забавную и оригинальную пасхалку в видеоигре Cyberpunk 2077. Он опубликовал фото, на котором можно увидеть стену и несколько тематических надписей.

Релиз Cyberpunk 2077 трудно назвать не провальным, а раскритиковали эту видеоигру уже почти все. Правда, даже в такой ситуации есть энтузиасты, которые проводят время в этой игре и находят разнообразный интересный контент.

К теме Миф опровергнуто: в Cyberpunk 2077 нашли оригинальную пасхалку на "Разрушителей легенд" – фото

Наверное, все геймеры знают, что в Cyberpunk 2077 просто невероятное количество пасхалок, а игроки вряд ли отыскали уже все. Сегодняшний герой с никнеймом thesailorscout также нашел забавную пасхалку и поделился соответствующей записью на Reddit. Его пост понравился пользователям этой платформы, а также очень быстро собрал 11 тысяч лайков и более 300 комментариев. Оказалось, что достаточно большое количество игроков не встречалось с этой пасхалкой на фильмы о приключениях Гарри Поттера и его друзей.

Пользователь thesailorscout опубликовал фото, на котором можно увидеть стену и несколько интересных надписей. На одной из них указано, что это "Платформа 69 ¾", правда, число "6" намеренно закрашено в черный цвет. Наверное, это сделано для того, чтобы эту пасхалку легче было узнать. Хотя даже номер этой платформы можно назвать своеобразной пасхалкой, которую должны понять взрослые читатели. Также есть надпись "Ударь сюда" и руки, которые указывают на место, где можно заметить следы от крови.

Это вполне очевидная пасхалка на известную платформу 9 ¾ из серии фильмов "Гарри Поттер". Напомним, что герои этих лент разбегались и "врезались" в кирпичную стену-портал. На другой стороне находилась заколдованная платформа с которой отходит Хогвартс-Экспресс. Правда, кажется, местный Гарри Поттер так и не попал в Хогвартс или его аналог с Cyberpunk 2077.

Также пользователь рассказал, что некоторое время решил понаблюдать за этой локацией. Оказалось, что жители Найт-Сити бегут к этой стене, но в последний момент останавливаются и идут заниматься своими делами. Наверное, именно так разработчики и планировали, хотя в Cyberpunk 2077 возможно все. Напоследок стоит отметить, что эту стену можно найти в Уэллспрингс, напротив терминала под названием "Насосная станция".

Пасхалка на серию фильмов "Гарри Поттер" / Фото Reddit thesailorscout

Если фото не отображается, попробуйте выключить AdBlock.