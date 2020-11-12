У Assassin's Creed Valhalla знайшли цікаву пасхалку, яка пов'язана з коронавірусом. Новий проєкт від Ubisoft може бути першою грою, де є згадка про COVID-19.

Журналісти з порталу DualShockers знайшли в грі Assassin's Creed Valhalla пасхалку на COVID-19. Гра від Ubisoft вийшла на всіх платформах лише 10 листопада.

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Пасхалка – прихований секрет у сучасному медійному або програмному продукті, який слугує своєрідною винагородою для уважних користувачів.

Події нової Assassin's Creed проходять на території середньовічної Англії, але частина гри відбувається у сучасному світі. Головною героїнею у наші дні стала Лейла Хассан, саме у її пошті гравці знайшли пасхалку на коронавірус. В одному із листів до свого брата Лейла написала:

Ні, у мене немає COVID. Я добре ізольована. Нас тут тільки троє, разом ми подорожуємо і намагаємося залишатися непоміченими

Лист Лейли Хассан, у якому є згадка про COVID-19 / фото з порталу DualShockers

Assassin's Creed Valhalla Гра від компанії Ubisoft, яка вийшла 10 листопада. Цього разу розробники відправили гравців у 9 століття, на територію Англії. Головним героєм виступає вікінг Ейвор (можна вибирати стать персонажу), клан якого був витіснений з Норвегії та змушений був шукати нове місце проживання.

Assassin's Creed Valhalla стала першої масштабною грою, у якій є таке очевидне посилання на пандемію коронавірусу.