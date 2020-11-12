В Assassin's Creed Valhalla нашли интересную пасхалку, которая связана с коронавирусом. Новый проект от Ubisoft может быть первой игрой, где есть упоминание о COVID-19.

Журналисты портала DualShockers нашли в игре Assassin's Creed Valhalla пасхалку на COVID-19. Игра от Ubisoft вышла на всех платформах только 10 ноября.

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Пасхалка – скрытый секрет в современном медийном или программном продукте, который служит своеобразной наградой для внимательных пользователей.

События новой Assassin's Creed проходят на территории средневековой Англии, но часть игры происходит в современном мире. Главной героиней в наши дни стала Лейла Хассан, именно в ее почте игроки нашли пасхалку на коронавирус. В одном из писем к своему брату Лейла написала:

Нет, у меня нет COVID. Я хорошо изолирована. Нас здесь только трое, вместе мы путешествуем и стараемся оставаться незамеченными

Письмо Лейлы Хассан, в котором есть упоминание о COVID-19 / фото с портала DualShockers

Assassin's Creed Valhalla Игра от компании Ubisoft, которая вышла 10 ноября. На этот раз разработчики отправили игроков в 9 век, на территорию Англии. Главным героем выступает викинг Эйвор (можно выбирать пол персонажа), клан которого был вытеснен из Норвегии и вынужден был искать новое место жительства.

Assassin's Creed Valhalla стала первой масштабной игрой, в которой есть такая очевидная отсылка на пандемию коронавируса.