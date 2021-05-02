Следует начать с того, что сейчас "пасхалки" ("easter eggs") являются широко используемыми в современной поп-культуре: фильмы, игры, сериалы и даже профессиональное программное обеспечение иногда содержат в себе эти секретики, однако их "родиной" является именно мир видеоигр. Что же такое эти "пасхалки" и откуда они вообще появились?

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Что такое "пасхалка"?

Пасхалка (пасхальное яйцо, easter egg) – разновидность своеобразного "секрета", который намеренно оставляется разработчиками в проектах. Главное отличие "пасхалки" от других секретов заключается в том, что чаще всего она выглядит неправдоподобно и неестественно в мире игры и обычно служит своеобразной отсылкой к другим событиям, программам, играм, произведениям и тому подобному.

В видеоиграх для выявления "пасхалки" часто нужно выполнить определенную последовательность действий, например ввести код, найти какой-то тайник, разрушить объекты и так далее.

Каким было первое "easter egg" в истории?

Ранее считалось, что самое первое "пасхальное яйцо" в истории игр, было спрятано в игре Adventure (1979 года) для игровой консоли Atari. Один из программистов проекта – Уоррен Робинетт был недоволен политикой компании, а конкретнее тем, что в то время в Atari не было принято указывать в программах имена авторов. Недолго думая, Уоррен спрятал напоминание о себе внутри игры, создав секретную комнату со своим именем, некую электронную подпись. Для того чтобы попасть в эту комнату нужно было найти микроскопический предмет "Gray dot" (размером 1х1 пиксель) и пронести его сквозь стену на одном из уровней.

"Created by Warren Robinett" / изображение kautzner-computer-museum

В 1980–ом году после выхода игры и обнаружения такого креатива от Робинетта, руководство Atari захотело удалить сообщение и даже перевыпустить игру, однако после финансовых подсчетов, оказалось, что это будет слишком дорого.

К тому же было похоже на то, что игрокам понравилась эта необычная механика и тогда Стив Райт, который тогда был директором по разработке программного обеспечения, не наказал работника, а наоборот убедил компанию использовать этот метод во всех своих играх. Наличие таких скрытых "секретов" и желание раскрыть их раньше других, сильно подогревали интерес геймеров к продукции Atari, а затем и другие разработчики начали перенимать этот опыт.

Несмотря на то, что именно Atari стали популяризаторами "пасхалок" существуют и более старые игры в которых использовалась подобная механика. На сегодня, считается, что первое пасхальное яйцо было создано Роном Миллером в его аркадной игре "Starship 1", выпущенной в июле 1977 года. Определенная комбинация нажатия кнопок выводила на экран игрового автомата слова "HI RON!" ("Привет, Рон!") и предоставляла доступ к десяти дополнительным уровням.

Игровой автомат "Starship 1" / изображение 3djuegos

Откуда название?

Название же происходит от популярной в США и бывших британских колониях семейной традиции "поиска пасхальных яиц" (egg hunt) – забавы, которая устраивается накануне Пасхи. Ее участники, с помощью подсказок, должны найти как можно больше спрятанных яиц в определенной местности.

Впервые такой термин по отношению к игровым секретам использовали как раз после выходки Уоррена Робинетта в 1980–ом году, сравнивая охоту игроков за "Gray dot" с поисками яиц во время пасхальных праздников.

"Egg hunt" в Хьюстоне / изображение 365thingsinhouston

Для чего это нужно?

То, что зародилось как своеобразный бунт против системы, стало, без преувеличения, наследием мировой культуры. Некоторые используют "пасхалки" в своих проектах просто как способ пошутить, некоторые таким образом оставляют своеобразную электронную подпись, а другие просто хотят свести с ума игроков, чтобы те искали секреты годами. Одно известно точно – геймерам безусловно нравятся "пасхалки".

Примеры "пасхалок":