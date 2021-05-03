Видеоигра DOOM Eternal вышла в марте 2020 года на все основные платформы. Игра получила положительные отзывы от критиков и пользуется спросом среди обычных игроков и сейчас. Разработчиком этой видеоигры выступила компании id Software, а творческим руководителем проекта был Хьюго Мартин. Именно его фразу сейчас активно вспоминают все поклонники этой серии.

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В января 2020 года Хьюго отметил следующее:

DOOM Eternal – это видеоигра за 60 долларов, а не условно-бесплатная или мобильная игра. Мы даем вам полноценный опыт без внутриигрового магазина, то есть именно то, что вы от нас ждете. Вы можете разблокировать скины, если для вас это важно, или можете полностью их игнорировать. Все это бесплатно.

Правда, кажется, планы компании id Software кардинально изменились за последний год, потому что в игре уже появились платные наборы косметики. Сразу важно отметить, что эти скины можно было получить и раньше, но бесплатно. Первый называется "Единорок" и продается в магазине Steam за 159 гривен (10 предметов). Его можно было получить бесплатно во время специального акционного события на Twitch. Второй стоит 299 гривен и называется "Первая серия" (12 предметов). Этот набор выдавался за выполнение различных заданий в игре во время первого сезона.

Набор "Единорок" / Фото магазин Steam

Набор "Первая серия" / Фото магазин Steam

Понятно, что поклонники серии сразу же вспомнили о словах Хьюго Мартина, но он или другие представители компании id Software пока никак эту ситуацию не комментируют. Также некоторые фанаты разочарованы, потому что разработчики даже не создали новые и уникальные наборы, а просто начали продавать старые.

Наверное, подобные комплекты решили продавать для геймеров, которые пропустили соответствующие тематические события и не смогли получить эти скины вовремя. Напоследок стоит отметить, что с самыми наборами возникли также определенные проблемы (поменялись местами), поэтому пока лучше воздержаться от подобного приобретения.