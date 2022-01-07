Уже наступного місяця має відбутися реліз Horizon Forbidden West, а тому й недивно, що розробники зі студії Guerrilla Games зараз готують свою аудиторію до цієї події. Минулого тижня вони поділилися інформацією про роботів з їхньої відеогри, а цього разу розповіли про різноманітні племена.
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Одразу ж варто відзначити, що автори підготували трейлер на цю тему, а також невеликий текстовий матеріал з новими фотографіями. Розробники розповіли, що головній героїні потрібно буде зіштовхнутися з представниками різноманітних племен. А в трейлері вони згадали про такі:
- Озерам – плем'я, яке проживає на сході та володіє прикордонними територіями.
- Карха – плем'я, яке ретельно охороняє свої території. Також його представники остерігаються того, що приховано на заході.
- Утару – мирне плем'я, яке намагається піснями зцілити землю від червоної хвороби.
- Тенакт – войовниче плем'я, яке тривалий час складалося з трьох розрізнених кланів. Але в певний момент вони об'єдналися через небезпеку з боку представників наступного племені.
- Регалли – повстанці, які навчилися підкорювати роботів. Останніх вони використовують для досягнення своїх цілей.
Horizon Forbidden West / Фото з PlayStation Blog
Також головна героїня згадує про ще одне дуже сильне плем'я, яке проживає на заході та займається пошуком різноманітних секретів. Щоправда, точної інформації про його представників немає, а дізналася вона про них з чуток.
Horizon Forbidden West / Фото з PlayStation Blog
Також розробники показали, який вигляд мають представники цих племен та їхні поселення. З цікавого ще можна відзначити появу робота, який одночасно схожий на буйвола та трицератопса.
Новий трейлер відеогри Horizon Forbidden West: відео