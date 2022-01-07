Автори Horizon Forbidden West представили новий трейлер, який присвячений племенам

Представники Guerrilla Games поділилися новою інформацією про гру Horizon Forbidden West. Цього разу вони розповіли про племена, які з'являться в їхній майбутній відеогрі.

Уже наступного місяця має відбутися реліз Horizon Forbidden West, а тому й недивно, що розробники зі студії Guerrilla Games зараз готують свою аудиторію до цієї події. Минулого тижня вони поділилися інформацією про роботів з їхньої відеогри, а цього разу розповіли про різноманітні племена.

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Одразу ж варто відзначити, що автори підготували трейлер на цю тему, а також невеликий текстовий матеріал з новими фотографіями. Розробники розповіли, що головній героїні потрібно буде зіштовхнутися з представниками різноманітних племен. А в трейлері вони згадали про такі:

Озерам – плем'я, яке проживає на сході та володіє прикордонними територіями.

Карха – плем'я, яке ретельно охороняє свої території. Також його представники остерігаються того, що приховано на заході.

Утару – мирне плем'я, яке намагається піснями зцілити землю від червоної хвороби.

Тенакт – войовниче плем'я, яке тривалий час складалося з трьох розрізнених кланів. Але в певний момент вони об'єдналися через небезпеку з боку представників наступного племені.

Регалли – повстанці, які навчилися підкорювати роботів. Останніх вони використовують для досягнення своїх цілей.

Horizon Forbidden West / Фото з PlayStation Blog

Також головна героїня згадує про ще одне дуже сильне плем'я, яке проживає на заході та займається пошуком різноманітних секретів. Щоправда, точної інформації про його представників немає, а дізналася вона про них з чуток.

Horizon Forbidden West / Фото з PlayStation Blog

Також розробники показали, який вигляд мають представники цих племен та їхні поселення. З цікавого ще можна відзначити появу робота, який одночасно схожий на буйвола та трицератопса.

Новий трейлер відеогри Horizon Forbidden West: відео

, що реліз гри Horizon Forbidden West відбудеться 18 лютого 2022 року на PlayStation. Базове видання для PS4 коштує 1999 гривень, а для PS5 – 2299 гривень.