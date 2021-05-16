Міцний горішок: розробники Returnal поки не знають, як виправити неприємний недолік гри

Відеогра Returnal вийшла кілька тижні тому ексклюзивно для консолі PlayStation 5. Критики та геймери тепло зустріли проєкт, але деякі рішення розробників не сподобалися багатьом гравцям.

Реліз "рогалика" Returnal від розробників зі студії Housemarque відбувся ще наприкінці квітня. Відеогра стала новим ексклюзивом для консолі PlayStation 5, а також отримала схвальні відгуки від критиків та геймерів. Щоправда, були на старті й неприємні проблеми, які розробники намагаються розв'язати навіть й зараз.

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Якщо коротко, то у Returnal було дві проблеми, які активно обговорювалися у спільноті шанувальників цієї відеогри. Перша пов'язана з відсутністю класичних збережень, а друга – з технічними недоліками та неприємними багами. А разом ці проблеми просто унеможливлювали ігровий процес, бо "зловити" критичну помилку можна на 2 чи 3 годині забігу. А після цього залишається лише один варіант – розпочинати все з самого початку. Звісно, розробники активно займалися розв'язанням цих проблем. Технічні недоліки вони виправили випустивши кілька патчів, а от з питанням збережень все поки складніше.

Важливо відзначити, що йдеться не про класичну систему збережень, яка суперечить специфіці проєкту. Геймери хочуть отримати можливість зберігати гру під час забігів, щоб можна було просто вийти з неї, коли втомився чи хочеш зіграти в іншу відеогру. Звісно, розробники запропонували використовувати функцію призупинення роботи, але панацеєю цей варіант важко назвати. Зіграти в іншу гру на цій консолі не вийде, а від автоматичних оновлень чи від випадкового відключення електрики цей варіант також не захистить внутрішньоігровий прогрес.

Нещодавно директор з маркетингу Housemarque Мікаель Хавері відзначив, що вони зараз активно працюють над розв'язанням цієї проблеми, а ігнорувати її не збираються. Щоправда, їхня команда поки лише роздумує над тим, як ця функція буде працювати. Він додав, що у кожного гравця є своє бачення варіанту розв'язання цієї проблеми, але пошуком єдиного та правильного вони поки лише займаються. Напевно, найближчим часом не варто розраховувати на реліз патчу, який виправить цей неприємний недолік.

Геймплейний трейлер відеогри Returnal – відео