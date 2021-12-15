Напевно, всі шанувальники серії Total War: Warhammer знають, що реліз третьої частини відбудеться вже в лютому 2022 року. Пам'ятають про це й розробники відеогри, які в останні місяці почали досить активно ділитися новинами про цей проєкт.

До теми Великий Катай та погані новини: нова інформація про стратегію Total War: Warhammer III

Наприклад, на їхньому ютуб-каналі щотижня з'являється нова інформація про Total War: Warhammer III. Вони публікують там ролики з представленням ігрових фракцій, записи ігрового процесу та повноцінні трейлери їхньої відеогри. Цього ж разу автори вирішили досить детально розібрати глобальну мапу кампанії – місце, де шанувальникам цього всесвіту потрібно буде провести чимало часу.

Варто розпочати з того, що вона має бути у два рази більше за ту, яка з'являлася в сиквелі. А також вже відомо, що її можна буде об'єднати з мапами, які були в перших двох частинах. Звісно, якщо ви є власником всієї трилогії та придбали ці ігри в одному сервісі.

У новому трейлері розробники показали території Кислева, огрів та Великого Катаю. А також вони розповіли про різноманітні їхні проблеми. Наприклад, останню фракцію роздирають демони, які влаштовують регулярні набіги на її територію, а першу – не лише монстри, а й ідеологічні війни. До речі, землі демонів Хаосу цього разу не показали. З цікавого ще варто відзначити, що розробники не забули продемонструвати одразу кілька відомих локацій, наприклад, Прокляте місто, вулкан Вогняна Паща та Великий Бастіон.

Який вигляд матиме мапа кампанії в Total War: Warhammer III: відео

Нагадаємо, що реліз Total War: Warhammer III має відбутися 17 лютого 2022 року лише на PC (Steam, Epic Games Store та Microsoft Store). Також гра буде доступна всім передплатникам сервісу Xbox Game Pass одразу ж після релізу.