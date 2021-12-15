Наверное, все поклонники серии Total War: Warhammer знают, что релиз третьей части состоится уже в феврале 2022 года. Помнят об этом и разработчики видеоигры, которые в последние месяцы начали активно делиться новостями об этом проекте.

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Например, на их ютуб-канале еженедельно появляется новая информация о Total War: Warhammer III. Они публикуют там ролики с представлением игровых фракций, записи игрового процесса и полноценные трейлеры видеоигры. На этот же раз авторы решили достаточно подробно разобрать глобальную карту кампании – место, где поклонникам этой вселенной предстоит провести немало времени.

Стоит начать с того, что она должна быть в два раза больше той, которая появлялась в сиквеле. А также уже известно, что ее можно будет объединить с картами, которые были в первых двух частях. Конечно, если вы являетесь владельцем всей трилогии и приобрели эти игры в одном сервисе.

В новом трейлере разработчики показали территории Кислева, огров и Великого Катая. А также они рассказали о различных их проблемах. Например, последнюю фракцию раздирают демоны, устраивающие регулярные набеги на ее территорию, а первую – не только монстры, но и идеологические войны. Кстати, земли демонов Хаоса в этот раз не показали. Из интересного еще стоит отметить, что разработчики не забыли продемонстрировать сразу несколько известных локаций, например, Проклятый город, вулкан Огненная Пасть и Большой Бастион.

Как будет выглядеть карта кампании в Total War: Warhammer III: видео

Напомним, что релиз Total War: Warhammer III должен состояться 17 февраля 2022 года только на PC (Steam, Epic Games Store и Microsoft Store). Также игра будет доступна всем подписчикам сервиса Xbox Game Pass сразу же после релиза.