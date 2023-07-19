Один з аспектів за які геймери найбільше цінують жанр RPG – це варіативність проходження і, схоже, в довгоочікуваній Baldur's Gate 3 і з цим буде повний порядок.

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Baldur's Gate 3 має амбіцію стати однією з найбільших ігор в жанрі з незліченними годинами контенту, щоб захоплювати гравців навіть не на місяці, а на цілі роки.

За кілька тижнів до релізу проєкту на ПК, розробники розпочали активну піар-кампанію.

Чимало прямих трансляцій демонстрували різні класи, раси, нових персонажів та навіть контроверсійну еротичну сцену за участі друїда в шкурі ведмедя.

Однією з найамбітніших особливостей Baldur's Gate 3 буде складна та напрочуд тривала кампанія. Раніше, наприклад, стало відомо, що гра міститиме 174 години кат-сцен і цілком зрозуміло, що щоб побачити їх всі геймерам не вистачить і десятка проходжень.

Однак, усе це перевершила новина від блогера Fextralife, якому співробітниця Larian Studios натякнула на просто таки неймовірну кількість варіацій закінчення гри.

Згідно з його словами, провідна авторка студії Крістал Дінг, заявила, що гра матиме 17 000 варіацій кінцівок.

Деталі майбутнього релізу: дивитися відео

Очевидно, що ці варіанти не обов'язково матимуть кардинальні відмінності одна від одної, а більше стосуватимуться долі усіляких NPC чи закінчень додаткових квестів.

Попри це, заявлена кількість все одно залишається захмарною і неабияк інтригує й без того зацікавлених геймерів.