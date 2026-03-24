Про це повідомляє PCMag з посиланням на заяву творців ґаджета.

Що сталося з проєктом Next 2?

Портативна консоль Ayaneo Next 2, яку часто порівнюють зі Steam Deck, мала стати одним із найдорожчих пристроїв у своєму класі. Модель працює під керуванням Windows 11 і пропонувалася у конфігураціях із великим обсягом оперативної пам'яті та накопичувачів. Найдоступніша версія з 32 ГБ ОЗП і SSD на 1 ТБ оцінювалася у 1999 доларів.

Втім, виробник повідомив на платформі краудфандингу IndieGoGo, що прийом нових замовлень довелося призупинити на невизначений термін. Консолі отримають лише ті покупці, які встигли оформити передзамовлення з 10 лютого – від старту кампанії – і до моменту її закриття.

Причиною такого рішення стало різке зростання собівартості пристрою. У компанії пояснили, що ціни на накопичувачі після китайського Нового року підскочили у кілька разів. Через це витрати на виробництво стали значно вищими за встановлену роздрібну ціну.

Спочатку Ayaneo була готова миритися з невеликими збитками, але подальше здорожчання зробило продажі фактично безглуздими – за словами представників бренду, реальна собівартість пристрою майже вдвічі перевищила початкову ціну.

Для перших покупців компанія навіть пропонувала знижку: молодшу версію можна було замовити за 1799 доларів замість стандартних 1999. Крім базової моделі, планувалися ще дві конфігурації. Середня отримала 64 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 1 ТБ за 2699 доларів, а топова – 128 ГБ ОЗП і SSD на 2 ТБ за 4299 доларів.

Попри зупинку продажів, про повне закриття проєкту не йдеться. У Ayaneo заявили, що можуть повернутися до випуску Next 2, якщо ціни на накопичувачі знизяться до прийнятного рівня. Коли саме це станеться – невідомо, адже на ринку пам'яті зберігається нестабільність.

Коли це все закінчиться?

Думки аналітиків щодо завершення глобального дефіциту пам'яті суттєво різняться. Частина експертів прогнозує покращення ситуації вже наприкінці 2026 року. Інші вважають, що баланс попиту та пропозиції відновиться не раніше 2027-го. Найпесимістичніші оцінки взагалі відкидають розв'язання проблеми до кінця цього десятиліття.