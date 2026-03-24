Об этом сообщает PCMag со ссылкой на заявление создателей гаджета.

Что произошло с проектом Next 2?

Портативная консоль Ayaneo Next 2, которую часто сравнивают со Steam Deck, должна была стать одним из самых дорогих устройств в своем классе. Модель работает под управлением Windows 11 и предлагалась в конфигурациях с большим объемом оперативной памяти и накопителей. Самая доступная версия с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ оценивалась в 1999 долларов.

Впрочем, производитель сообщил на платформе краудфандинга IndieGoGo, что прием новых заказов пришлось приостановить на неопределенный срок. Консоли получат лишь те покупатели, которые успели оформить предзаказ с 10 февраля – от старта кампании – и до момента ее закрытия.

Причиной такого решения стал резкий рост себестоимости устройства. В компании объяснили, что цены на накопители после китайского Нового года подскочили в несколько раз. Из-за этого затраты на производство стали значительно выше установленной розничной цены.

Сначала Ayaneo была готова мириться с небольшими убытками, но дальнейшее подорожание сделало продажи фактически бессмысленными – по словам представителей бренда, реальная себестоимость устройства почти вдвое превысила начальную цену.

Для первых покупателей компания даже предлагала скидку: младшую версию можно было заказать за 1799 долларов вместо стандартных 1999. Кроме базовой модели, планировались еще две конфигурации. Средняя получила 64 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ за 2699 долларов, а топовая – 128 ГБ ОЗУ и SSD на 2 ТБ за 4299 долларов.

Несмотря на остановку продаж, о полном закрытии проекта речь не идет. В Ayaneo заявили, что могут вернуться к выпуску Next 2, если цены на накопители снизятся до приемлемого уровня. Когда именно это произойдет – неизвестно, ведь на рынке памяти сохраняется нестабильность.

Когда это все закончится?

Мнения аналитиков относительно завершения глобального дефицита памяти существенно разнятся. Часть экспертов прогнозирует улучшение ситуации уже в конце 2026 года. Другие считают, что баланс спроса и предложения восстановится не ранее 2027-го. Самые пессимистичные оценки вообще исключают решение проблемы до конца этого десятилетия.