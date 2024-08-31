Українці зіграють на азійській кваліфікації до Perfect World Shanghai Major 2024 з CS 2

Одразу два українські кіберспортсмени з Counter-Strike 2 зіграють на закритій азійській кваліфікації, де розіграють 3 путівки на головний турнір року – Perfect World Shanghai Major 2024.

На азійському RMR турнірі з Counter-Strike 2, в якому вирішиться яким 3 колективам випаде честь представляти цей регіон на майбутньому шанхайському Мейджорі, опинилися два кібератлети, добре відомі українським шанувальникам.

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Woro2k та Kvem матимуть шанс пробитися на Major

Раніше ми вже згадували, що Володимир Велетнюк, більш відомий у мережі як Woro2k, неочікувано знайшов новий колектив після свого відходу з Monte.

Ним стала імпровізована команда відомого стримера ohnePixel, яку той назвав DRILLAS.

Метою хлопців стала спроба пробитися на Мейджор через азійську кваліфікацію, що вони поки що успішно виконують.

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Останнім поступом в цьому напрямку стала впевнена перемога DRILLAS над колективом Onyx Ravens з рахунком 2:0, яка й подарувала їм путівку на RMR у Китаї.

Там серед 8 команд буде вирішена доля 3 путівок на головний цьогорічний турнір з CS 2 – Perfect World Shanghai Major 2024.

Результат останнього матчу DRILLAS / Скриншот з hltv

Слід зазначити, що в DRILLAS грає не лише Воро, а й ще один український гравець – Владислав "Kvem" Король, який висловив радість від успіху колективу на своїй сторінці в соцмережі Х.

Турнір у Китаї стартуватиме 11 листопада 2024 року та пройде у форматі "Double elimination Bo3".

Вже 14 листопада будуть відомі імена колективів, які вирушать в Шанхай та поборються за звання чемпіонів Мейджора з Counter-Strike 2.