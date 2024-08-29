Кіберспорт – це відносно молоде явище, однак він уже встиг створити власний глосарій, який активно шириться мережею та повсякденним життям через його використання шанувальниками віртуальних розваг.

До теми Словник геймера: хто такий "нуб" та до чого тут війна у В'єтнамі

Про 5, ймовірно, найпопулярніших кіберспортивних акронімів, вам розповість Games 24.

GLHF

Ці чотири літери є акронімом фрази "good luck, have fun", яка дослівно означає – "удачі, повеселіться".

Серед чемних геймерів, надіслати таке повідомлення у загальний чат, перед будь-якою змагальною грою, вважається правилом хорошого тону.

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BM

У разі ж якщо виваженим та ввічливим спілкуванням у чаті й не пахне, то це можна розцінити як BM або ж "bad maners".

Як неважко здогадатися, це скорочення використовують для позначення "поганих манер" у грі.

До прикладу, якщо ваш суперник у якомусь шутері, окрім того, що вас переміг ще й обстрілює бездиханне тіло вашого персонажа або робить з ним інші принизливі маніпуляції – це BM.

GGWP

Повертаючись до теми ввічливості, потрібно згадати й про повагу в кінці матчу.

Незалежно від результату, гарним рішенням буде написати суперникам GGWP, що означає "гарна гра, добре зіграно" (good game, well played).

KD

Одна з найголовніших абревіатур, яка показує майстерність гравця – це "kill to death ratio" (співвідношення вбивств до смертей), або ж KD.

Наприклад, гравець із 7 вбивствами та 0 смертями зрештою матиме вищий рейтинг та вважатиметься більш майстерним, ніж геймер, який має на рахунку 10 вбивств, але при цьому й сам загинув 6 разів.

AFK

Якщо ж під час напруженого матчу, вам потрібно відійти, то слід попередити тіммейтів.

Найкращим та найкоротшим терміном для цього стане акронім фрази "away from keyboard" (далеко від клавіатури) – AFK, який можна просто відправити в командний чат, доповнивши часом, який вам потрібен на паузу.