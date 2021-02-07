Бабуся та онук стали близькими як ніколи, завдяки відеоіграм та Xbox Series X

У зворушливому відео британська бабуся використовує консоль Xbox Series X для зв'язку зі своїм онуком, який живе за сотню кілометрів від неї.

Джерело: GameRant

Бабуся, на ім'я Мері з англійського містечка Болтон, використовує Xbox Series X для зв'язку з членами власної родини під час локдауну і це зробило її з онуком ближче, ніж коли-небудь.

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Те що розпочиналось як просте навчання користуванню контролером та голосовим чатом перетворилось на такий собі союз двох геймерів – бабусі та онука. Спершу Мері та Джейсон (онук героїні) просто спілкувались за допомогою консолі, а пізніше онук запропонував бабусі зіграти разом в Minecraft і це змінило їхні життя.

Замість того, щоб просто грати один з одним в ігри, і Мері, і Джейсон розцінили це як можливість дізнатися більше один про одного. Джейсон, який живе за кілька годин їзди від бабусі, дізнався багато нового про її життя та характер, а Мері своєю чергою дізналася багато про новий для себе всесвіт відеоігор. Тандем бабусі й онука не зупинився лише на Minecraft, зараз вони також часто грають у Forza Horizon 4 та разом шукають піратські скарби у Sea of Thieves. Джейсон зізнається, що за цей проміжок часу, що вони з Мері грають разом він говорив з бабусею довше, ніж за все своє життя до того, а сама Мері просто щаслива, що її онуку цікаво спілкуватися з нею і що їм так весело разом.

Таке рішення спало на думку родичам бабусі як спосіб згладити ізоляційну самотність для старенької, оскільки Великобританія все ще потерпає через COVID-19 та перебуває в локдауні. Зворушливе відео про цю історію, що вийшло на офіційному Ютуб-каналі Xbox розповідає про те, як ігри можуть полегшити біль від самотності.

Історія Мері та Джейсона

Не секрет, що пандемія COVID-19 сильно потрясла планету. Неймовірна історія Мері та Джейсона – лише один із багатьох прикладів того, як Xbox Series X та відеоігри загалом допомагають об'єднати людей, поки світ одужує. І хоча локдауну в нашій країні вже немає, але зателефонуйте стареньким родичам, поцікавтесь як у них справи, повірте – їм буде дуже приємно.