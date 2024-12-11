Перші деталі
Усі ігри зі списку номінантів були випущені в період з 25 листопада 2023 року по 15 листопада 2024 року. Кожна з них претендує щонайменше на одну номінацію BAFTA у 17 конкурсних категоріях, однак є й такі проєкти, що потрапили відразу до кількох списків, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення на сайті BAFTA.
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Голосування за різні категорії відбуватиметься окремо: спочатку члени Британської академії телебачення та кіномистецтва голосуватимуть за "Найкращу гру" і "Британську гру" в січні 2025 року, а пізніше окремий склад журі проголосує за всі інші номінації. Претендентів з короткого списку оголосять 4 березня 2025 року. Щойно це станеться, почнеться остаточне голосування за переможців, який оголосять на церемонії нагородження BAFTA Games Awards 2025 у вівторок, 8 квітня.
Ось кожна категорія та ігри, які до них потрапили.
Гра року (найкраща гра):
- ANIMAL WELL
- Astro Bot
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 6
- Helldivers 2
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
- Metaphor: ReFantazio
- Thank Goodness You’re Here!
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Британська гра:
- Botany Manor
- Crow Country
- EA SPORTS F1 24
- A Highland Song
- LEGO Horizon Adventures
- Paper Trail
- Planet Coaster 2
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Still Wakes the Deep
- Thank Goodness You’re Here!
Найкраща анімація:
- Astro Bot
- Call of Duty: Black Ops 6
- Dragon Age: The Veilguard
- Harold Halibut
- Helldivers 2
- LEGO Horizon Adventures
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Thank Goodness You’re Here!
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Художні досягнення:
- ANIMAL WELL
- Astro Bot
- Black Myth: Wukong
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Harold Halibut
- Metaphor: ReFantazio
- Neva
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Still Wakes the Deep
- Thank Goodness You’re Here!
Аудіоскладова:
- ANIMAL WELL
- Astro Bot
- Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 6
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Helldivers 2
- Metaphor: ReFantazio
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Star Wars Outlaws
- Still Wakes the Deep
Дебютна гра:
- ANIMAL WELL
- Balatro
- Botany Manor
- Harold Halibut
- Little Kitty, Big City
- Pacific Drive
- The Plucky Squire
- Tales of Kenzera: ZAU
- Thank Goodness You’re Here!
- Tiny Glade
Гра, що продовжує розвиватися (в цій категорії розглядаються проєкти, які працюють за принципом випуску сезонів, баттл-пасів, доповнень, а також ті, що ще отримують оновлення функцій і контенту, хоча не є онлайн-проєктами):
- Baldur’s Gate 3
- Diablo IV
- Factorio
- FINAL FANTASY XIV ONLINE
- HITMAN World of Assassination
- Minecraft
- No Man’s Sky
- Sea of Thieves
- Vampire Survivors
- World of Warcraft
Сімейна гра:
- ANIMAL WELL
- Astro Bot
- Cat Quest III
- EA SPORTS FC 25
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
- LEGO Horizon Adventures
- Little Kitty, Big City
- Planet Coaster 2
- The Plucky Squire
- Super Mario Party Jamboree
Гра, що виходить за межі просто розваги:
- Botany Manor
- Frostpunk 2
- INDIKA
- Kind Words 2 (lofi city pop)
- Life is Strange: Double Exposure
- Llamasoft: The Jeff Minter Story
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Tales of Kenzera: ZAU
- Tetris Forever
- Vampire Therapist
Найкращий ігровий дизайн:
- ANIMAL WELL
- Astro Bot
- Balatro
- Helldivers 2
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
- Metaphor: ReFantazio
- Pacific Drive
- Tactical Breach Wizards
- UFO 50
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Найкращий мультиплеєр:
- Call of Duty: Black Ops 6
- EA SPORTS FC 25
- Helldivers 2
- LEGO Horizon Adventures
- Star Wars: Hunters
- Super Mario Party Jamboree
- TEKKEN 8
- UFO 50
- V Rising
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Найкраща музика:
- Astro Bot
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 6
- Dragon Age: The Veilguard
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Helldivers 2
- Metaphor: ReFantazio
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Star Wars Outlaws
Найкраща історія (наратив, сюжет):
- Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 6
- Dragon Age: The Veilguard
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Helldivers 2
- Life is Strange: Double Exposure
- Metaphor: ReFantazio
- Pacific Drive
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Still Wakes the Deep
Найкраща повністю нова інтелектуальна власність (мається на увазі гра, ідея та права на яку повністю належать розробнику і яка була створена власними силами за повністю новою ідеєю, а не франшизою):
- ANIMAL WELL
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Little Kitty, Big City
- Metaphor: ReFantazio
- Pacific Drive
- The Plucky Squire
- Stellar Blade
- Still Wakes the Deep
- Thank Goodness You’re Here!
Технічне досягнення (ігри, які вийшли в найкращому технічному стані):
- Astro Bot
- Batman: Arkham Shadow
- Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 6
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Helldivers 2
- Senua’s Saga: Hellblade II
- SILENT HILL 2
- Tiny Glade
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Виконавець чи виконавиця головної ролі:
- Роджер Крейг Сміт у ролі Бетмена, Брюса Вейна у Batman: Arkham Shadow
- Алек Ньюман у ролі Камерона "Каз" Маклірі у Still Wakes the Deep
- Коді Крістіан у ролі Cloud Strife у FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Ізабелла Інчболд в ролі Індіки в INDIKA
- Люк Робертс у ролі Джеймса Сандерленда у SILENT HILL 2
- Гумберлі Гонсалес у ролі Кей Весс у Star Wars Outlaws
- Клайв Стенден у ролі лейтенанта Деметріана Тітуса у Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Em Скромні у ролі Мардж, Флоренс, Керрі, Нік, Сажотрус Сью та інших героїв у Thank Goodness You’re Here!
- Меліна Юргенс у ролі Сенуа у Senua’s Saga: Hellblade II
- Й'лан Ноель у ролі Троя Маршалла у Call of Duty: Black Ops 6
Виконавець чи виконавиця другорядної ролі:
- Олдіс Ама Гамільтон у ролі Астрер у Senua’s Saga: Hellblade II
- Джон Ерік Бентлі в ролі Баррета Воллеса у FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Джон Бліт у ролі Великого Рона у Thank Goodness You’re Here!
- Майкл Абубакар у ролі Броді у Still Wakes the Deep
- Адам Макнамара в ролі капітана Севастуса Ахерана у Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Карен Данбар у ролі Фінлі у Still Wakes the Deep
- Трой Бейкер у ролі Харві Дента, Щурячого Короля, Дволикого та Джокера у Batman: Arkham Shadow
- Метт Беррі в ролі Герберта Гарднера у Thank Goodness You’re Here!
- Крейг Лі Томас у ролі представника Суперземлі у Helldivers 2
- Еббі Грінланд та Хелен Гоален у ролі Фурій у Senua’s Saga: Hellblade II
Як можна побачити, такі ігри, як Balatro, Black Myth: Wukong та Astro Bot, потрапили в списки в дуже багатьох категоріях, адже вони мали широкий успіх з моменту виходу і отримали чимало хороших відгуків.