Чого слід чекати

Очікування навколо гри надзвичайно високі. У мережі вже з'явилися жарти, що весь світ піде у колективну відпустку або на лікарняний в день запуску, щоб грати в Grand Theft Auto 6. Це означає, що всі ігромани будуть зайняті лише одним проєктом, і не звертатимуть уваги на інші, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Конкуруючі видавці відеоігор це розуміють, а тому не стануть випускати свої ігри дуже близько до GTA. Вже зараз багато хто не наважується встановлювати якісь дати для своїх продуктів, щоб потім не довелося все переносити й розчаровувати фанатів. Очікується, що студії чекатимуть до останнього, щоб упевнитися, що дати релізу не пересікаються з новинкою від Rockstar Games.

Крім того, можна бути впевненим у тому, що певний час до та після релізу Grand Theft Auto 6 не виходитиме майже нічого. Хоча важко сказати, наскільки великою буде перерва, оскільки кожному потрібна різна кількість часу, щоб пройти гру, можна припустити паузу в місяць чи два. Але й цього може виявитись недостатньо, оскільки GTA особлива тим, що в ній ви можете просто нескінченно бродити й розважатися навіть поза основним сюжетом.

Коли чекають GTA

Минув уже деякий час, відколи Rockstar Games востаннє давала коментарі про свій проєкт. У травні видавець Take-Two підтвердив, що гра все ще планується на осінь 2025 року для PlayStation 5 і Xbox Series X/S, але з того часу ми нічого більше про це не чули, тож можна сказати, що наразі ніяких переносів немає.

Реліз на ПК поки що взагалі не підтверджений компанією, хоча він, безумовно буде.

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