Чего следует ожидать

Ожидания вокруг игры чрезвычайно высокие. В сети уже появились шутки, что весь мир уйдет в коллективный отпуск или на больничный в день запуска, чтобы играть в Grand Theft Auto 6. Это означает, что все игроманы будут заняты лишь одним проектом, и не будут обращать внимания на другие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Конкурирующие издатели видеоигр это понимают, а потому не станут выпускать свои игры очень близко к GTA. Уже сейчас многие не решаются устанавливать какие-то даты для своих продуктов, чтобы потом не пришлось все переносить и разочаровывать фанатов. Ожидается, что студии будут ждать до последнего, чтобы удостовериться, что даты релиза не пересекаются с новинкой от Rockstar Games.

Кроме того, можно быть уверенным в том, что определенное время до и после релиза Grand Theft Auto 6 не будет выходить почти ничего. Хотя трудно сказать, насколько большим будет перерыв, поскольку каждому нужно разное количество времени, чтобы пройти игру, можно предположить паузу в месяц или два. Но и этого может оказаться недостаточно, поскольку GTA особенна тем, что в ней вы можете просто бесконечно бродить и развлекаться даже вне основного сюжета.

Когда ждут GTA

Прошло уже некоторое время, с тех пор, как Rockstar Games в последний раз давала комментарии о своем проекте. В мае издатель Take-Two подтвердил, что игра все еще планируется на осень 2025 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S, но с того времени мы ничего больше об этом не слышали, так что можно сказать, что пока никаких переносов нет.

Релиз на ПК пока вообще не подтвержден компанией, хотя он, безусловно будет.

Смотрите первый трейлер Grand Theft Auto 6: видео