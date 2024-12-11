Премія BAFTA оголосила претендентів на звання гри року

11 грудня 2024, 17:02
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Автор: Олександр Гайдамашко

BAFTA Video Games оголосила довгий список проєктів, які цього року претендують на нагороди у майже двох десятках номінацій. Зокрема премія відзначить і найкращу гру 2024 року. Як повідомляється, журі розглянуло 247 ігор, але не всі пройшли далі.

Перші деталі

Усі ігри зі списку номінантів були випущені в період з 25 листопада 2023 року по 15 листопада 2024 року. Кожна з них претендує щонайменше на одну номінацію BAFTA у 17 конкурсних категоріях, однак є й такі проєкти, що потрапили відразу до кількох списків, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення на сайті BAFTA.

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Голосування за різні категорії відбуватиметься окремо: спочатку члени Британської академії телебачення та кіномистецтва голосуватимуть за "Найкращу гру" і "Британську гру" в січні 2025 року, а пізніше окремий склад журі проголосує за всі інші номінації. Претендентів з короткого списку оголосять 4 березня 2025 року. Щойно це станеться, почнеться остаточне голосування за переможців, який оголосять на церемонії нагородження BAFTA Games Awards 2025 у вівторок, 8 квітня.

Ось кожна категорія та ігри, які до них потрапили.

Гра року (найкраща гра):

  • ANIMAL WELL
  • Astro Bot
  • Balatro
  • Black Myth: Wukong
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Helldivers 2
  • The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
  • Metaphor: ReFantazio
  • Thank Goodness You’re Here!
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

Британська гра:

  • Botany Manor
  • Crow Country
  • EA SPORTS F1 24
  • A Highland Song
  • LEGO Horizon Adventures
  • Paper Trail
  • Planet Coaster 2
  • Senua’s Saga: Hellblade II
  • Still Wakes the Deep
  • Thank Goodness You’re Here!

Найкраща анімація:

  • Astro Bot
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Dragon Age: The Veilguard
  • Harold Halibut
  • Helldivers 2
  • LEGO Horizon Adventures
  • Prince of Persia: The Lost Crown
  • Senua’s Saga: Hellblade II
  • Thank Goodness You’re Here!
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

Художні досягнення:

  • ANIMAL WELL
  • Astro Bot
  • Black Myth: Wukong
  • FINAL FANTASY VII REBIRTH
  • Harold Halibut
  • Metaphor: ReFantazio
  • Neva
  • Senua’s Saga: Hellblade II
  • Still Wakes the Deep
  • Thank Goodness You’re Here!

Аудіоскладова:

  • ANIMAL WELL
  • Astro Bot
  • Black Myth: Wukong
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • FINAL FANTASY VII REBIRTH
  • Helldivers 2
  • Metaphor: ReFantazio
  • Senua’s Saga: Hellblade II
  • Star Wars Outlaws
  • Still Wakes the Deep

Дебютна гра:

  • ANIMAL WELL
  • Balatro
  • Botany Manor
  • Harold Halibut
  • Little Kitty, Big City
  • Pacific Drive
  • The Plucky Squire
  • Tales of Kenzera: ZAU
  • Thank Goodness You’re Here!
  • Tiny Glade

Гра, що продовжує розвиватися (в цій категорії розглядаються проєкти, які працюють за принципом випуску сезонів, баттл-пасів, доповнень, а також ті, що ще отримують оновлення функцій і контенту, хоча не є онлайн-проєктами):

  • Baldur’s Gate 3
  • Diablo IV
  • Factorio
  • FINAL FANTASY XIV ONLINE
  • HITMAN World of Assassination
  • Minecraft
  • No Man’s Sky
  • Sea of Thieves
  • Vampire Survivors
  • World of Warcraft

Сімейна гра:

  • ANIMAL WELL
  • Astro Bot
  • Cat Quest III
  • EA SPORTS FC 25
  • The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
  • LEGO Horizon Adventures
  • Little Kitty, Big City
  • Planet Coaster 2
  • The Plucky Squire
  • Super Mario Party Jamboree

Гра, що виходить за межі просто розваги:

  • Botany Manor
  • Frostpunk 2
  • INDIKA
  • Kind Words 2 (lofi city pop)
  • Life is Strange: Double Exposure
  • Llamasoft: The Jeff Minter Story
  • Senua’s Saga: Hellblade II
  • Tales of Kenzera: ZAU
  • Tetris Forever
  • Vampire Therapist

Найкращий ігровий дизайн:

  • ANIMAL WELL
  • Astro Bot
  • Balatro
  • Helldivers 2
  • The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
  • Metaphor: ReFantazio
  • Pacific Drive
  • Tactical Breach Wizards
  • UFO 50
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

Найкращий мультиплеєр:

  • Call of Duty: Black Ops 6
  • EA SPORTS FC 25
  • Helldivers 2
  • LEGO Horizon Adventures
  • Star Wars: Hunters
  • Super Mario Party Jamboree
  • TEKKEN 8
  • UFO 50
  • V Rising
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

Найкраща музика:

  • Astro Bot
  • Balatro
  • Black Myth: Wukong
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Dragon Age: The Veilguard
  • FINAL FANTASY VII REBIRTH
  • Helldivers 2
  • Metaphor: ReFantazio
  • Senua’s Saga: Hellblade II
  • Star Wars Outlaws

Найкраща історія (наратив, сюжет):

  • Black Myth: Wukong
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Dragon Age: The Veilguard
  • FINAL FANTASY VII REBIRTH
  • Helldivers 2
  • Life is Strange: Double Exposure
  • Metaphor: ReFantazio
  • Pacific Drive
  • Senua’s Saga: Hellblade II
  • Still Wakes the Deep

Найкраща повністю нова інтелектуальна власність (мається на увазі гра, ідея та права на яку повністю належать розробнику і яка була створена власними силами за повністю новою ідеєю, а не франшизою):

  • ANIMAL WELL
  • Balatro
  • Black Myth: Wukong
  • Little Kitty, Big City
  • Metaphor: ReFantazio
  • Pacific Drive
  • The Plucky Squire
  • Stellar Blade
  • Still Wakes the Deep
  • Thank Goodness You’re Here!

Технічне досягнення (ігри, які вийшли в найкращому технічному стані):

  • Astro Bot
  • Batman: Arkham Shadow
  • Black Myth: Wukong
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • FINAL FANTASY VII REBIRTH
  • Helldivers 2
  • Senua’s Saga: Hellblade II
  • SILENT HILL 2
  • Tiny Glade
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

Виконавець чи виконавиця головної ролі:

  • Роджер Крейг Сміт у ролі Бетмена, Брюса Вейна у Batman: Arkham Shadow
  • Алек Ньюман у ролі Камерона "Каз" Маклірі у Still Wakes the Deep
  • Коді Крістіан у ролі Cloud Strife у FINAL FANTASY VII REBIRTH
  • Ізабелла Інчболд в ролі Індіки в INDIKA
  • Люк Робертс у ролі Джеймса Сандерленда у SILENT HILL 2
  • Гумберлі Гонсалес у ролі Кей Весс у Star Wars Outlaws
  • Клайв Стенден у ролі лейтенанта Деметріана Тітуса у Warhammer 40,000: Space Marine 2
  • Em Скромні у ролі Мардж, Флоренс, Керрі, Нік, Сажотрус Сью та інших героїв у Thank Goodness You’re Here!
  • Меліна Юргенс у ролі Сенуа у Senua’s Saga: Hellblade II
  • Й'лан Ноель у ролі Троя Маршалла у Call of Duty: Black Ops 6

Виконавець чи виконавиця другорядної ролі:

  • Олдіс Ама Гамільтон у ролі Астрер у Senua’s Saga: Hellblade II
  • Джон Ерік Бентлі в ролі Баррета Воллеса у FINAL FANTASY VII REBIRTH
  • Джон Бліт у ролі Великого Рона у Thank Goodness You’re Here!
  • Майкл Абубакар у ролі Броді у Still Wakes the Deep
  • Адам Макнамара в ролі капітана Севастуса Ахерана у Warhammer 40,000: Space Marine 2
  • Карен Данбар у ролі Фінлі у Still Wakes the Deep
  • Трой Бейкер у ролі Харві Дента, Щурячого Короля, Дволикого та Джокера у Batman: Arkham Shadow
  • Метт Беррі в ролі Герберта Гарднера у Thank Goodness You’re Here!
  • Крейг Лі Томас у ролі представника Суперземлі у Helldivers 2
  • Еббі Грінланд та Хелен Гоален у ролі Фурій у Senua’s Saga: Hellblade II

Як можна побачити, такі ігри, як Balatro, Black Myth: Wukong та Astro Bot, потрапили в списки в дуже багатьох категоріях, адже вони мали широкий успіх з моменту виходу і отримали чимало хороших відгуків.