Премія BAFTA оголосила претендентів на звання гри року

BAFTA Video Games оголосила довгий список проєктів, які цього року претендують на нагороди у майже двох десятках номінацій. Зокрема премія відзначить і найкращу гру 2024 року. Як повідомляється, журі розглянуло 247 ігор, але не всі пройшли далі.

Перші деталі

Усі ігри зі списку номінантів були випущені в період з 25 листопада 2023 року по 15 листопада 2024 року. Кожна з них претендує щонайменше на одну номінацію BAFTA у 17 конкурсних категоріях, однак є й такі проєкти, що потрапили відразу до кількох списків, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення на сайті BAFTA.

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Голосування за різні категорії відбуватиметься окремо: спочатку члени Британської академії телебачення та кіномистецтва голосуватимуть за "Найкращу гру" і "Британську гру" в січні 2025 року, а пізніше окремий склад журі проголосує за всі інші номінації. Претендентів з короткого списку оголосять 4 березня 2025 року. Щойно це станеться, почнеться остаточне голосування за переможців, який оголосять на церемонії нагородження BAFTA Games Awards 2025 у вівторок, 8 квітня.

Ось кожна категорія та ігри, які до них потрапили.

Гра року (найкраща гра):

ANIMAL WELL

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Metaphor: ReFantazio

Thank Goodness You’re Here!

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Британська гра:

Botany Manor

Crow Country

EA SPORTS F1 24

A Highland Song

LEGO Horizon Adventures

Paper Trail

Planet Coaster 2

Senua’s Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You’re Here!

Найкраща анімація:

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

Harold Halibut

Helldivers 2

LEGO Horizon Adventures

Prince of Persia: The Lost Crown

Senua’s Saga: Hellblade II

Thank Goodness You’re Here!

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Художні досягнення:

ANIMAL WELL

Astro Bot

Black Myth: Wukong

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Harold Halibut

Metaphor: ReFantazio

Neva

Senua’s Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You’re Here!

Аудіоскладова:

ANIMAL WELL

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Helldivers 2

Metaphor: ReFantazio

Senua’s Saga: Hellblade II

Star Wars Outlaws

Still Wakes the Deep

Дебютна гра:

ANIMAL WELL

Balatro

Botany Manor

Harold Halibut

Little Kitty, Big City

Pacific Drive

The Plucky Squire

Tales of Kenzera: ZAU

Thank Goodness You’re Here!

Tiny Glade

Гра, що продовжує розвиватися (в цій категорії розглядаються проєкти, які працюють за принципом випуску сезонів, баттл-пасів, доповнень, а також ті, що ще отримують оновлення функцій і контенту, хоча не є онлайн-проєктами):

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

Factorio

FINAL FANTASY XIV ONLINE

HITMAN World of Assassination

Minecraft

No Man’s Sky

Sea of Thieves

Vampire Survivors

World of Warcraft

Сімейна гра:

ANIMAL WELL

Astro Bot

Cat Quest III

EA SPORTS FC 25

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

LEGO Horizon Adventures

Little Kitty, Big City

Planet Coaster 2

The Plucky Squire

Super Mario Party Jamboree

Гра, що виходить за межі просто розваги:

Botany Manor

Frostpunk 2

INDIKA

Kind Words 2 (lofi city pop)

Life is Strange: Double Exposure

Llamasoft: The Jeff Minter Story

Senua’s Saga: Hellblade II

Tales of Kenzera: ZAU

Tetris Forever

Vampire Therapist

Найкращий ігровий дизайн:

ANIMAL WELL

Astro Bot

Balatro

Helldivers 2

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Metaphor: ReFantazio

Pacific Drive

Tactical Breach Wizards

UFO 50

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Найкращий мультиплеєр:

Call of Duty: Black Ops 6

EA SPORTS FC 25

Helldivers 2

LEGO Horizon Adventures

Star Wars: Hunters

Super Mario Party Jamboree

TEKKEN 8

UFO 50

V Rising

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Найкраща музика:

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Helldivers 2

Metaphor: ReFantazio

Senua’s Saga: Hellblade II

Star Wars Outlaws

Найкраща історія (наратив, сюжет):

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Helldivers 2

Life is Strange: Double Exposure

Metaphor: ReFantazio

Pacific Drive

Senua’s Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

Найкраща повністю нова інтелектуальна власність (мається на увазі гра, ідея та права на яку повністю належать розробнику і яка була створена власними силами за повністю новою ідеєю, а не франшизою):

ANIMAL WELL

Balatro

Black Myth: Wukong

Little Kitty, Big City

Metaphor: ReFantazio

Pacific Drive

The Plucky Squire

Stellar Blade

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You’re Here!

Технічне досягнення (ігри, які вийшли в найкращому технічному стані):

Astro Bot

Batman: Arkham Shadow

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Helldivers 2

Senua’s Saga: Hellblade II

SILENT HILL 2

Tiny Glade

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Виконавець чи виконавиця головної ролі:

Роджер Крейг Сміт у ролі Бетмена, Брюса Вейна у Batman: Arkham Shadow

Алек Ньюман у ролі Камерона "Каз" Маклірі у Still Wakes the Deep

Коді Крістіан у ролі Cloud Strife у FINAL FANTASY VII REBIRTH

Ізабелла Інчболд в ролі Індіки в INDIKA

Люк Робертс у ролі Джеймса Сандерленда у SILENT HILL 2

Гумберлі Гонсалес у ролі Кей Весс у Star Wars Outlaws

Клайв Стенден у ролі лейтенанта Деметріана Тітуса у Warhammer 40,000: Space Marine 2

Em Скромні у ролі Мардж, Флоренс, Керрі, Нік, Сажотрус Сью та інших героїв у Thank Goodness You’re Here!

Меліна Юргенс у ролі Сенуа у Senua’s Saga: Hellblade II

Й'лан Ноель у ролі Троя Маршалла у Call of Duty: Black Ops 6

Виконавець чи виконавиця другорядної ролі:

Олдіс Ама Гамільтон у ролі Астрер у Senua’s Saga: Hellblade II

Джон Ерік Бентлі в ролі Баррета Воллеса у FINAL FANTASY VII REBIRTH

Джон Бліт у ролі Великого Рона у Thank Goodness You’re Here!

Майкл Абубакар у ролі Броді у Still Wakes the Deep

Адам Макнамара в ролі капітана Севастуса Ахерана у Warhammer 40,000: Space Marine 2

Карен Данбар у ролі Фінлі у Still Wakes the Deep

Трой Бейкер у ролі Харві Дента, Щурячого Короля, Дволикого та Джокера у Batman: Arkham Shadow

Метт Беррі в ролі Герберта Гарднера у Thank Goodness You’re Here!

Крейг Лі Томас у ролі представника Суперземлі у Helldivers 2

Еббі Грінланд та Хелен Гоален у ролі Фурій у Senua’s Saga: Hellblade II

Як можна побачити, такі ігри, як Balatro, Black Myth: Wukong та Astro Bot, потрапили в списки в дуже багатьох категоріях, адже вони мали широкий успіх з моменту виходу і отримали чимало хороших відгуків.