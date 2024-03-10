Навіть у найкращій грі 2023 року можуть бути баги, однак далеко не завжди це привід засмучуватися.

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Наприклад, користувач Reddit під ніком TylerBourbon став свідком напрочуд кумедної ситуації, що трапилася з ним під час чергового проходження.

Як пояснює сам автор посту, його збереження "забагувало" і гра почала поводити себе досить дивно, частенько міняючи моделі персонажів місцями під час кат-сцен.

Саме через це, геймер став свідком кумедної ситуації, коли на руці Мінка замість хом'ячка Бу розташувався вампір Астаріон.

Смішний баг у BG 3 / Фото з Reddit

Спільнота шанувальників гри зійшлася в думці, що це одна з найкумедніших помилок, які вони зустрічали в проєкті Larian Studios.

Сам TylerBourbon зізнався, що цей баг міг стати наслідком використання великої кількості модифікацій для гри, але заявив, що не хоче навіть намагатися виправити проблему, оскільки результат занадто кумедний.