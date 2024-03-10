Даже в лучшей игре 2023 года могут быть баги, однако далеко не всегда это повод расстраиваться.

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Например, пользователь Reddit под ником TylerBourbon стал свидетелем удивительно забавной ситуации, случившейся с ним во время очередного прохождения.

Как объясняет сам автор поста, его сохранения "забаговало" и игра начала вести себя довольно странно, частенько меняя модели персонажей местами во время кат-сцен.

Именно из-за этого, геймер стал свидетелем забавной ситуации, когда на руке Минка вместо хомячка Бу расположился вампир Астарион.

Смешной баг в BG 3 / Фото с Reddit

Сообщество поклонников игры сошлось во мнении, что это одна из самых забавных ошибок, которые они встречали в проекте Larian Studios.

Сам TylerBourbon признался, что этот баг мог стать следствием использования большого количества модификаций для игры, но заявил, что не хочет даже пытаться исправить проблему, поскольку результат слишком смешной.