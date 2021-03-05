Користувач платформи Reddit знайшов кумедний баг у відеогрі GTA Online. Цікаво, що саме такий технічний недолік дуже характерний для гри Cyberpunk 2077.

Цікавим постом на відомій платформі Reddit поділився користувач із нікнеймом JarodJB40. Геймер показав технічний недолік у відеогрі GTA Online, який дуже сподобався користувачам та нагадав Cyberpunk 2077.

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Нагадаємо, що у відеогрі Cyberpunk 2077 є певні проблеми із системою поліції. Річ у тім, що представники правоохоронних органів з'являються прямо за спиною головного героя, якщо він скоїть якийсь злочин. Іноді навіть незрозуміло, як саме представники закону потрапили у певне місце.

Також відзначимо, що існування цієї проблеми підтвердив відомий журналіст Джейсон Шраєр. У своїй роботі присвяченій проблемам відеогри Cyberpunk 2077 він написав, що систему поліції робили в останній момент й деяким членам команди вона не дуже подобалася.

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JarodJB40 виявив схожий технічний недолік у відеогрі GTA Online. Зрозуміло, що цей проєкт вже на ринку давно, а також його можна назвати дуже успішним. Проте, навіть у таких відеоіграх іноді відшукують різноманітні баги. Геймер знайшов локацію на дерев'яному пірсі, де постійно з'являються поліцейські автомобілі. Найцікавіше, що вони з'являються прямо у повітрі й навіть пролітають деяку відстань.

Зрозуміло, що подібні речі іноді можна було побачити у попередніх частинах серії Grand Theft Auto, проте, не у такій кількості в одному місці. Деякі геймери відзначили, що до цього можуть бути причетні чітери. Щоправда, користувачів платформи Reddit не дуже зацікавили причини такого технічного недоліку. Геймери просто почали жартувати на цю тему та ставити їй уподобання. Найпопулярнішими стали наступні коментарі:

Щось схоже на Cyberpunk 2077, – Simon_C137.

​Мені подобається, як вони підстрибують, коли з'являються, – Splaty_boi.

Унікальні кадри народження поліцейських з LSPD, – Thefaggiofiend.

Кумедний баг у відеогрі GTA Online – відео

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