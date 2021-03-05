Пользователь платформы Reddit нашел забавный баг в видеоигре GTA Online. Интересно, что именно такой технический недостаток очень характерный для игры Cyberpunk 2077.

Интересным постом на известной платформе Reddit поделился пользователь с никнеймом JarodJB40. Геймер показал технический недостаток в видеоигре GTA Online, который очень понравился пользователям и напомнил Cyberpunk 2077.

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Напомним, что в видеоигре Cyberpunk 2077 есть определенные проблемы с системой полиции. Дело в том, что представители правоохранительных органов появляются прямо за спиной главного героя, если он совершит какое-то преступление. Иногда даже непонятно, как представители закона попали в определенное место.

Также отметим, что существование этой проблемы подтвердил известный журналист Джейсон Шрайер. В своей работе посвященной проблемам видеоигры Cyberpunk 2077 он написал, что систему полиции делали в последний момент и некоторым членам команды она не очень нравилась.

Блестящая работа полиции в видеоигре Cyberpunk 2077 – видео 16+

JarodJB40 обнаружил похожий технический недостаток в видеоигре GTA Online. Понятно, что этот проект уже на рынке давно, а также его можно назвать очень успешным. Однако, даже в таких видеоиграх иногда отыскивают различные баги. Геймер нашел локацию на деревянном пирсе, где постоянно появляются полицейские автомобили. Самое интересное, что они появляются прямо в воздухе и даже пролетают некоторое расстояние.

Понятно, что подобные вещи иногда можно было увидеть в предыдущих частях серии Grand Theft Auto, однако, не в таком количестве в одном месте. Некоторые геймеры отметили, что к этому могут быть причастны читеры. Правда, пользователей платформы Reddit не слишком заинтересовали причины такого технического недостатка. Геймеры просто начали шутить на эту тему и ставить ей лайки. Самыми популярными стали следующие комментарии:

Что-то похожее на Cyberpunk 2077, – Simon_C137.

Мне нравится, как они подпрыгивают, когда появляются, – Splaty_boi.

Уникальные кадры рождения полицейских с LSPD, – Thefaggiofiend.

Забавный баг в видеоигре GTA Online – видео

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