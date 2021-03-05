Пасхалка на Cyberpunk 2077 или простой баг: фанат показал забавные кадры с GTA Online – видео
Пользователь платформы Reddit нашел забавный баг в видеоигре GTA Online. Интересно, что именно такой технический недостаток очень характерный для игры Cyberpunk 2077.
Источник:Reddit JarodJB40
Интересным постом на известной платформе Reddit поделился пользователь с никнеймом JarodJB40. Геймер показал технический недостаток в видеоигре GTA Online, который очень понравился пользователям и напомнил Cyberpunk 2077.
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Напомним, что в видеоигре Cyberpunk 2077 есть определенные проблемы с системой полиции. Дело в том, что представители правоохранительных органов появляются прямо за спиной главного героя, если он совершит какое-то преступление. Иногда даже непонятно, как представители закона попали в определенное место.
Также отметим, что существование этой проблемы подтвердил известный журналист Джейсон Шрайер. В своей работе посвященной проблемам видеоигры Cyberpunk 2077 он написал, что систему полиции делали в последний момент и некоторым членам команды она не очень нравилась.
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JarodJB40 обнаружил похожий технический недостаток в видеоигре GTA Online. Понятно, что этот проект уже на рынке давно, а также его можно назвать очень успешным. Однако, даже в таких видеоиграх иногда отыскивают различные баги. Геймер нашел локацию на деревянном пирсе, где постоянно появляются полицейские автомобили. Самое интересное, что они появляются прямо в воздухе и даже пролетают некоторое расстояние.
Понятно, что подобные вещи иногда можно было увидеть в предыдущих частях серии Grand Theft Auto, однако, не в таком количестве в одном месте. Некоторые геймеры отметили, что к этому могут быть причастны читеры. Правда, пользователей платформы Reddit не слишком заинтересовали причины такого технического недостатка. Геймеры просто начали шутить на эту тему и ставить ей лайки. Самыми популярными стали следующие комментарии:
Что-то похожее на Cyberpunk 2077, – Simon_C137.
Мне нравится, как они подпрыгивают, когда появляются, – Splaty_boi.
Уникальные кадры рождения полицейских с LSPD, – Thefaggiofiend.
Забавный баг в видеоигре GTA Online – видео
GTA OnlineМногопользовательская видеоигра, разработанная компанией Rockstar Games и выпущенная в 2013 году. Этот проект использует геймплейные особенности, механики и карту с GTA V. В игре геймеры могут создать своего уникального персонажа и исследовать полностью открытый игровой мир.
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