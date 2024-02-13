З моменту релізу Skyrim минуло понад 12 років, а кількість різних видань проєкту цілком здатна помірятися з кількістю ігор в серіях на кшталт Final Fantasy.

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До того ж Skyrim залишається найпопулярнішою грою Bethesda у Steam, а наразі в ній більше одночасних гравців, ніж в останній новинці студії – космічній RPG Starfield.

Попри це гра не так і не позбулася розмаїття багів, що іноді призводить до вельми комічних ситуацій. Користувач Reddit під ніком ThoseAreNiceShoes став свідком якраз такої.

Під час гри геймер вийшов зі свого будинку у Вайтрані лише щоб побачити, як його прийомні діти – Люсія та Софі буквально підіймаються на небеса.

Кумедний баг у Skyrim – дивитися відео

Як розібралися в коментарях, причина цього багу полягає в тому, що Skyrim має фіксований ліміт кількості NPC для кожної локації в грі.

Отож, поява Люсії та Софі у без того людному Вайтрані, особливо якщо в грі встановлені якісь модифікації, може призвести до того, що деякі персонажі відправляться у вічний політ.

Щоправда, попри те, що NPC зрештою падають і розбиваються на смерть, коли досягають максимальної висоти, дітей у Skyrim неможливо вбити без використання певних модів.

Тож віртуальні діти ThoseAreNiceShoes відбудуться легким переляком та перезавантаженням гри.