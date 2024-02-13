С момента релиза Skyrim прошло более 12 лет, а количество различных изданий проекта вполне способно помериться с количеством игр в сериях вроде Final Fantasy.

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К тому же Skyrim остается самой популярной игрой Bethesda в Steam, а сейчас в ней больше одновременных игроков, чем в последней новинке студии – космической RPG Starfield.

Несмотря на это игра не так и не избавилась от разнообразия багов, что иногда приводит к весьма комичным ситуациям. Пользователь Reddit под ником ThoseAreNiceShoes стал свидетелем как раз такой.

Во время игры геймер вышел из своего дома в Вайтране лишь, чтобы увидеть, как его приемные дети – Люсия и Софи буквально поднимаются на небеса.

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Как разобрались в комментариях, причина этого бага заключается в том, что Skyrim имеет фиксированный лимит количества NPC для каждой локации в игре.

Поэтому, появление Люсии и Софи в без того людном Вайтране, особенно если в игре установлены какие-то модификации, может привести к тому, что некоторые персонажи отправятся в вечный полет.

Правда, несмотря на то, что NPC в конце концов падают и разбиваются насмерть, когда достигают максимальной высоты, детей в Skyrim невозможно убить без использования определенных модов.

Так что виртуальные дети ThoseAreNiceShoes отделаются легким испугом и перезагрузкой игры.