Несподівана епідемія вагітностей заполонила The Sims 4 після останнього оновлення

Нещодавнє оновлення до The Sims 4, пов’язане з доповненням Enchanted By Nature, принесло несподіваний хаос у гру. Геймери зіткнулися з дивним багом, через який їхні персонажі позначаються як вагітні, навіть якщо вони ніколи не мали близьких стосунків у грі. Ця проблема торкнулася не лише жіночих персонажів, а й чоловіків, створюючи абсурдні ситуації.

Оновлення Enchanted By Nature мало додати нові магічні елементи, але воно несподівано вплинуло на базову механіку гри, повівдомляє 24 Канал з посиланням на PCGamer.

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Що не так з останнім оновленням The Sims 4?

Через помилку в коді багато персонажів почали позначатися як вагітні, незалежно від їхньої статі чи попередньої поведінки у грі. Навіть ті, хто ніколи не вступав у романтичні стосунки чи не мав інтимних взаємодій (у грі це називається "woo-hoo"), опинилися в такому стані.

Цей баг не зачепив усіх гравців, але його масштаби виявилися значними. У спільнотах, де обговорюють The Sims, з'явилися численні скарги та кумедні історії. Наприклад, деякі гравці жартують про персонажа Смерть (Grim Reaper), припускаючи, що він міг би бути причетним до цих загадкових вагітностей через свої "романтичні пригоди" з іншими персонажами.

Як баг впливає на гру?

Проблема має кілька серйозних наслідків для ігрового процесу. Персонажі, які помилково вважаються вагітними, не можуть пройти тест на вагітність, щоб підтвердити чи спростувати свій стан. Крім того, вони перестають старіти, а також втрачають можливість вступати в романтичні взаємодії. Це створює додаткові труднощі, особливо для гравців, які керують вампірами – ці персонажі не можуть живитися кров'ю "вагітних" Сімів, що призводить до їхнього "голоду".

Команда EA, яка розробляє The Sims, уже повідомила, що знає про проблему. Наразі вони активно досліджують баги, пов'язані з вагітностями, включаючи зникнення тестів на вагітність, відсутність візуальних ознак (наприклад, живота) та проблеми з взаємодіями.

Однак на момент написання статті виправлення ще немає. Більше того, у багатьох випадках ці "вагітності" не завершуються народженням дитини – процес просто зупиняється, що робить одну з ключових механік гри нефункціональною.

До речі, нещодавно ще одна гра зіткнулася з критикою фаннатів. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 потрапила в скандал через великодку, яку розробники вже пообіцяли прибрати з гри.