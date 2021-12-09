Цими вихідними у Fortnite стартувала третя глава, а разом з нею в грі з'явилася низка нововведень. Відеогра перейшла на ігровий рушій Unreal Engine 5, а тому розробники змогли її досить серйозно оновити.

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Наприклад, яскравий приклад оновлення системи руйнувань можна помітити ще в першому трейлері третьої глави. Йдеться про момент, коли гравець зрубав дерево, а воно впало на інші та повалило їх на землю також. Зрозуміло, що геймери почали знайомитися з цими оновленнями одразу ж після старту нової глави. А тому й недивно, що вони вже знайшли кілька цікавих варіантів використання нових дерев.

Користувач платформи Reddit з нікнеймом LukeDonty поділився відео, яке вже зібрало майже 2 тисячі вподобань. На його записі можна побачити, що за допомогою таких дерев можна вбивати опонентів. Він не зміг з одного вистрілу ліквідувати свого ворога, а тому змінив зброю та спробував звалити дерево, за яким ховався поранений гравець. Усе спрацювало просто ідеально, а тому виходить, що іноді такі стовбури можуть ставати смертоносною зброєю.

Вбивство за допомогою дерева у Fortnite: відео

А от користувач Reddit з нікнеймом HaYouGotRekTed знайшов інший спосіб використання нових дерев. Він помітив, що за допомогою їхніх стовбурів можна дуже швидко переміщуватися. Для цього гравець заліз на повалене дерево, яке знаходилося у воді, а потім почав рубати його сокирою.

У цей момент воно чомусь почало рухатися з дуже високою швидкістю, а геймер вже за кілька секунд опинився на іншому боці озера. Цікаво, що під час своєї поїздки він зміг зібрати ще й трохи ресурсів. Також варто відзначити, що користувачам мережі сподобався його метод, а оригінальний запис вже зібрав понад 2 тисячі вподобань.

Переміщення за допомогою дерева у Fortnite: відео