Цими вихідними у відеогрі Fortnite пройшла масштабна внутрішньоігрова подія з назвою "Фінал". А одразу ж після її завершення відбувся запуск третьої глави, яка привнесла в гру чималу кількість різноманітних нововведень.

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Варто розпочати з того, що в межах цієї події геймери зійшлися з силами Королеви Кубів. Самотужки впоратися з її військами вони не змогли, а загалом гравці були дуже близькі до провалу. Але у вирішальний момент на допомогу їм прийшов Засновник, якого у всесвіті Fortnite грає відомий голівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон.

Він врятував протагоніста, а потім вони разом перевернули оригінальний острів. Головні герої зробили це для того, щоб зупинити інопланетне вторгнення. Наприкінці цієї події геймерів накрило величезне цунамі, а сервери відеогри відправилися на технічне обслуговування перед запуском третьої глави.

Запис цієї масштабної внутрішньоігрової події: відео

Одразу ж після завершення цієї події розробники детальніше розповіли про нововведення, які з'явилися в Fortnite. Отже, спершу варто відзначити, що нова глава називається "Переворот", а разом з її стартом в грі дійсно з'явилося чимало змін. Напевно, найголовнішим нововведенням став "переїзд" Fortnite на ігровий рушій Unreal Engine 5. Завдяки цьому в грі буде покращена графічна складова, оновлена система руйнувань та природні катаклізми (торнадо та шторми).

Оглядовий трейлер нової глави: відео

У відеогрі вже з'явилася й нова мапа з гігантським зимовим біомом. З цікавих локацій можна відзначити величезну статую Засновника, трасу для перегонів та будівлю газети "The Daily Bugle". Також автори додали, що навесні сніг розтане, а тому на острові з'являться якісь нові місця.

Нова мапа / Фото з твітера Fortnite News

З цікавих нововведень також варто відзначити такі: сім нових варіантів озброєння, механіку ковзання, можливість переміщуватися за допомогою павутини та кемпінг. Останній можна буде розміщувати в будь-якому місці, а потрібний він для того, щоб лікуватися та ховати предмети, які потім можна буде забрати в одному з наступних матчів.

Зрозуміло, що зі стартом цієї глави у відеогрі Fortnite також з'явилася й нова бойова перепустка. З цікавих нових скінів варто відзначити Людину-Павука та Засновника. А з повним списком всіх нововведень можна ознайомитися за цим посиланням.

Трейлер нової бойової перепустки: відео