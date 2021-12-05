Тиждень тому в мережі з'явилася інформація про те, що відеогра World of Warcraft може вийти на Xbox. Один датамайнер знайшов у коді місцевого магазину згадку про WoW: Complete Edition, яка має вийти вже 9 грудня. Зрозуміло, що точною цю інформацію назвати дуже важко, щоправда, шанувальників цього всесвіту вона однаково зацікавила.

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Напевно, зацікавила вона й користувача платформи Reddit з нікнеймом Ohpinel, який поділився цікавою роботою на цю тему. Щоправда, в його випадку йдеться не про версію World of Warcraft для якоїсь консолі, а про варіацію цієї популярної гри для мобільних платформ. Варто відзначити, що подібні проєкти вже є в портфоліо Blizzard. Наприклад, у 2015 році вийшла мобільна версія Hearthstone, а зараз ця компанія працює над Diablo Immortal для Android та iOS.

На відео, яким поділився ентузіаст, можна побачити екран вибору фракції, стилізовані завантаження, процес створення персонажів та зображення ігрового процесу. Варто відзначити, що його версія World of Warcraft має дуже простий вигляд, а подібний редактор персонажів можна побачити в багатьох мобільних MMORPG. Напевно, щось схоже можна й написати про зображення з геймплеєм.

Щоправда, навряд чи в мобільну версію World of Warcraft можна було б додати всі функцію з оригіналу. А тому ця відеогра серйозно б відрізнялася від класичної. Напевно, саме тому версія World of Warcraft від Ohpinel має право на життя. Наостанок варто відзначити, що користувачам платформи Reddit його робота сподобалася. Пост Ohpinel став одним з найпопулярніших в розділі цієї відеогри, а також вже зібрав понад 2 тисячі вподобань та чимало позитивних відгуків.

Який вигляд могла б мати версія World of Warcraft для мобільних платформ: відео