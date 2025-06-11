Виглядає так, що Леслі Бензіс та компанія Build A Rocket Boy серйозно переоцінили власні спроможності, адже вихід "вбивці GTA" MindsEye поки що перетворюється у цілковите посміховисько серед геймерів, інформує 24 Канал.

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Перший "млинець" не те що нанівець, а одразу в смітник

Після того як один з творців MindsEye звинуватив Rockstar у підкупі критиків для попередніх оглядів, чимало шанувальників відеоігор з острахом очікували на вихід проєкту.

Аж ось 10 червня відбувся реліз гри й попри всі запевнення розробників про її якість, все швидко стало зрозуміло після появ перших відео у соцмережах.

MindsEye зустріла гравців просто фестивалем багів, жахливих технічних неполадок та чудернацьких ситуацій, які швидко стали віруситися.

Наприклад, усі чутки про не надто розумний ШІ ворогів виявилися більш ніж правдою, адже гра буквально не дає геймерам жодного челенджу та перетворюється в тир.

Мирний робот – дивіться відео

Ніякої небезпеки – перегляньте ролики

Turns out NPCs do actually fight back in Mindseye and its hilarious pic.twitter.com/5mY2N7XCes — NikTek (@NikTekOfficial) June 10, 2025

Окрім того, частенько "бере вихідний" і елементарна фізика предметів. Це призводить до веселих ситуацій, як от коли автівки без жодного імпульсу зносять металеві ворота на своєму шляху.

Кінетичний удар від авто – дивіться відео

Probably the funniest moment I've had in MindsEye so far. This game is so broken. pic.twitter.com/XmcwHwHUbq — Gamer Alex (@GamerAlexVideos) June 11, 2025

Втім, це все ще не так страшно, як проблеми гри з текстурами, які подекуди перетворюють персонажів у незрозуміле місиво.

MindsEye is not looking too good pic.twitter.com/OxMnWSbwPL — Nerd Informant (@Nerd_Informant) June 11, 2025

"Накрутило на колесо" – перегляньте відео

Co jak co ale MindsEye wygląda bardzo ciekawie



To kto kupuje?

pic.twitter.com/ZAR7qx42VT — Padnięty (@Padniety) June 11, 2025

"Багує" й елементарна логіка поведінки NPC у сюжетних елементах, наприклад місії можуть просто зламатися.

Щось пішло не так – дивіться відео

Tailing Missions in MINDSEYE are kinda funny pic.twitter.com/FO7BKFTPbK — NikTek (@NikTekOfficial) June 10, 2025

Загалом, виглядає так, що в будь-якій ситуації MindsEye може вас здивувати.

І деякі геймери навіть вбачають в цьому плюс, зазначаючи, що гра настільки погана, що це аж подекуди добре.

Повний хаос – перегляньте ролик

Yeah, Mindseye definitely needed a delay... pic.twitter.com/mhBNkvMN2f — NikTek (@NikTekOfficial) June 10, 2025

І хоча в проєкті все ж є деякі чесноти, як от напрочуд видовищні, гарно зрежисовані кат-сцени чи загалом привабливий і якісно пропрацьований світ, дебют студії Леслі Бензіса все ж виявився провалом.

Фінальна нарізка багів – дивіться відео

The first 3 hours of #Mindseye was a rollercoaster



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This was/is tomorrow's intro for our early review, but I've not seen anyone posting glitches like this yet.



This is on PS5 :/ pic.twitter.com/uVGqfA3h9Z — McTannen (@Mctannen) June 10, 2025

Як вдало підмітив блогер NikTek, схоже, що всі чутки про порівняння MindsEye з GTA не брехали, просто ніхто не уточнював, що порівнювати її потрібно буде з GTA San Andreas й те невідомо чи виграє дітище Build A Rocket Boy у цій "битві".