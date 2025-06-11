MindsEye повторила "успіх" Cyberpunk 2077 – мережа повниться кумедними відео з багами гри

Реліз гри MindsEye, яку вважали конкуренткою GTA 6, скоріше конкурує з Cyberpunk 2077, адже мережа тріщить від кумедних роликів з демонстрацією багів на будь-який смак.

Виглядає так, що Леслі Бензіс та компанія Build A Rocket Boy серйозно переоцінили власні спроможності, адже вихід "вбивці GTA" MindsEye поки що перетворюється у цілковите посміховисько серед геймерів, інформує 24 Канал.

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Перший "млинець" не те що нанівець, а одразу в смітник

Після того як один з творців MindsEye звинуватив Rockstar у підкупі критиків для попередніх оглядів, чимало шанувальників відеоігор з острахом очікували на вихід проєкту.

Аж ось 10 червня відбувся реліз гри й попри всі запевнення розробників про її якість, все швидко стало зрозуміло після появ перших відео у соцмережах.

MindsEye зустріла гравців просто фестивалем багів, жахливих технічних неполадок та чудернацьких ситуацій, які швидко стали віруситися.

Наприклад, усі чутки про не надто розумний ШІ ворогів виявилися більш ніж правдою, адже гра буквально не дає геймерам жодного челенджу та перетворюється в тир.

Мирний робот – дивіться відео

Ніякої небезпеки – перегляньте ролики

Окрім того, частенько "бере вихідний" і елементарна фізика предметів. Це призводить до веселих ситуацій, як от коли автівки без жодного імпульсу зносять металеві ворота на своєму шляху.

Кінетичний удар від авто – дивіться відео

Втім, це все ще не так страшно, як проблеми гри з текстурами, які подекуди перетворюють персонажів у незрозуміле місиво.

"Накрутило на колесо" – перегляньте відео

"Багує" й елементарна логіка поведінки NPC у сюжетних елементах, наприклад місії можуть просто зламатися.

Щось пішло не так – дивіться відео

Загалом, виглядає так, що в будь-якій ситуації MindsEye може вас здивувати.

І деякі геймери навіть вбачають в цьому плюс, зазначаючи, що гра настільки погана, що це аж подекуди добре.

Повний хаос – перегляньте ролик

І хоча в проєкті все ж є деякі чесноти, як от напрочуд видовищні, гарно зрежисовані кат-сцени чи загалом привабливий і якісно пропрацьований світ, дебют студії Леслі Бензіса все ж виявився провалом.

Фінальна нарізка багів – дивіться відео

Як вдало підмітив блогер NikTek, схоже, що всі чутки про порівняння MindsEye з GTA не брехали, просто ніхто не уточнював, що порівнювати її потрібно буде з GTA San Andreas й те невідомо чи виграє дітище Build A Rocket Boy у цій "битві".